Fontos a falusi ember Kislángon is

Rumpler Tibor polgármester nem kevesebbet állít, mint hogy ezek, illetve az elmúlt esztendők a mezőföldi település aranykora. 2 milliárd érve van rá.

Körülbelül ugyanis ennyi, 2 milliárd forint támogatás segítette az októberben lezáruló ötéves önkormányzati ciklus során Kislángot. A település első embere szerint most olyan vezetése van az országnak, amelyiknek fontos a falusi ember.

2014–2015-ben valósult meg Kislángon a szennyvízcsatorna-beruházás, 1 milliárd 112 millió forintból.

– Azóta is kiválóan működik – mondta erről Rumpler. Idekapcsolódik az idén tavasszal elindult, nagyságrendileg 200 millió forintos, kislángi ivóvízminőség-javítást célzó projekt is. A csatornázás után az összes belterületi utca aszfaltborítást kapott.

60 millió forint jutott a helyi élelmezési üzem technológiai felturbózására, 350-400 adag ételt tudnak naponta elkészíteni. Elsősorban az iskolások és az óvodások laknak belőle jól. Ha már itt tartunk: az ovi energetikai felújítása is megtörtént, ez 2017 decemberében fejeződött be. A homlokzat és az épületgépészet is megújult.

Az orvosi rendelő, a művelődési ház és az iskola hasonló felújítása következik. 193 millió forint pályázati forrás már a kislángi bankszámlán van. Az építőiparban tapasztalható piaci viszonyok, az emelkedő anyagárak miatt 13 százalékkal nőttek a költségek, de minden bizonnyal ezt is sikerül, egy másik pályázatban megszerezniük.

Egy 90 férőhelyes étkezde építése is napirenden van, akár már idén, de legkésőbb jövő tavaszra felépül.

A kislángi suliba jelenleg 250 diák jár, ez a szám a falu lakosságának tizede. Bár nemcsak helyiek tanulnak is, hanem sokan Mátyásdombról is. 106 kislángi ovis van. Bölcsődét is mihamarabb szeretnének.

Rövid távú cél a 9 külterületi út közül 4 leaszfaltozása, ennek megvalósulása esetén a 40 tonnánál súlyosabb monstrumokat kitiltanák a falu központjából. A régi moziból – ez egy 300-400 négyzetméteres épület – új közösségi teret kívánnak kialakítani, jellemzően sportcélra.

A közeljövőben játszótér és felnőtt fitneszpark épül az iskola mögött.