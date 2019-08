Ünnepi alkalom a találkozásra, az együvé tartozás kifejezésére

Falunapokon jártunk a hétvégén megyeszerte. Ahol múltat idéztek és jövőt ígértek, névadó ünnepen és búcsúi vigasságon, szikrázó tűzijátékot szemlélve és mesezenekarral együtt énekelve, közösségkovácsolók ölelésében.

„Nem tudjuk, mit hoz a holnap, de azt biztosan tudjuk, ha gyermekeinknek gyökeret biztosítunk, ha múltunkat értéknek vallják, akkor soha nem lesznek hontalanok” – fogalmazta meg Várai Róbert polgármester Baracs vezér, településük névadójának szobránál. „És most hajtsuk meg fejünket ősünk jelképe előtt. Kérünk, a mennyekből segítsd utódaid boldogulását!”

A baracsi falunap és aratóünnep első napján a legendás Republic együttes koncertezett a Vezér parkban, a második nap pedig a községi kitüntetésekről és a további szórakoztatásról szólt. A képviselő-testület Baracs Községért díjat adományozott Kalló Zoltánné pedagógusnak, Márhoffer Csaba vállalkozónak és Szárszó Lajos pedagógusnak, újságírónak. Az Év polgárőre díjat Tóth István kapta. Ifjúsági kitüntető díjat vehetett át Für Mercédesz, Kiss Péter és Mosonyi Boglárka.

Mészáros Árpád Zsolt (MÁZS) színész, énekes még a nagyérdeműt is dalra fakasztotta, táncra bírta. „Azért vannak a jó barátok…” – Máté Péter slágerét nagy kört alkotva énekelték a baracsiak és vendégeik. A Mamma Mia című musicalt a miskolci 4Dance Club énekesei, táncosai hozták el a Dunántúlra.

Jurta-napok névadóval

A hantosi Jurta-napokon szombaton délelőtt négyes eseményre gyülekeztünk. A művelődési ház névadó ünnepségén Simon László Imre (1910-1997) nevét vette fel az intézmény. Amint Fischer József polgármestertől megtudtuk: szakaszparancsnokként 1942-ben vonult a Don-kanyarba, ahol a harcok során súlyos sérüléseket szenvedett. Helytállásáért egyebek között kormányzói dicséretben részesült. Később Budán szovjet fogságba esett, s a hadifogolytáborból 1947-ben tért haza. A pécsi és a fehérvári püspök segítségével Alapra került, egyházi irányítású iskolába, igazgatóként vezette az intézményt. A körzetesítések miatt a tanítást 1963-tól áthelyezéssel a hantosi és világosi általános iskolában folytatta, nyugdíjba vonulása után 1990-ig a művelődési házat és a könyvtárt vezette. Neve sokak számára egyet jelentett a hantosi kultúrházzal. A falunapon nyitották meg a helyi amatőr festő, Polányi Ilona tárlatát, valamint a Sárosdról érkezett Jakab János fegyverkovács kiállítását. Ugyancsak bemutatkoztak munkáikkal a Hantosi Általános Iskola alkotó diákjai is.

A pörköltfőző versenyen az egyik atyafi a gyógyszer iránt érdeklődött társától. Amaz megnyugtatta: nem felejtődött otthon a jóféle kisüsti. A főzőcske fődíját a Marha Jó Csajok alakulata érdemelte ki, megelőzve a Koncz-Fodor és a Csak Lesz Ebből Valami gárdát. Felléptek népdalkörök és néptáncegyüttesek, nagyot szólt szombaton a Groovehause együttes, vasárnap este pedig Tabáni István Queen-emlékműsora és a Rock-On zenekar klasszikus „magyarock” opusza.

Traktorok felvonulása

Kálozon immár az 52. falunapot és búcsúi vigasságokat rendezték a hétvégén (azaz jobbára csak vasárnap, hiszen a szombat munkanap volt). Weisengruber Imre polgármester mesélte: ő már fél évszázaddal ezelőtt is kivette a részét a forgatagból, előbb szereplőként és szervezőként, majd utóbb jó néhány éve már faluvezetőként. Szentmisével és istentisztelettel kezdődött az ünnep, majd a vigasság vette át a főszerepet. A kölyök focitorna Halász Mihály emlékére zajlott, traktorok és más gépezetek vonultak föl, és tegnap bonyolították le a megyei fogathajtó-bajnokság soros fordulóját is. A főzőversenyen belecsaptak a lecsóba, délután a Káloz futballcsapata a Vajtával meccselt, este a Tajtiboy együttes koncertezett.

Számos vendég érkezett

Igazi ékszerdoboz – fogalmazzák meg évről évre a mátyásdombi falunapra ellátogatók. Szinte megduplázódik ilyenkor a kistelepülés lélekszáma.

Tilhof István polgármester nem hazudtolta meg önmagát: a szombati ünnepségre a két hazai önkormányzati szövetség első emberét hívta meg Fejérbe.

Beszédet mondott Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnöke. A kispályás focitorna a község kupájáért zajlott, a faluebéd mindenki számára ingyenes volt. Bemutatkoztak amatőr művészeti csoportok, fellépett Magyar Rózsa és Bandika, a Dupla KáVé és Köteles Cindy. Postás Józsi már visszatérő vendég a faluban, énekelte is, hogy „aszongya”: „Jóska, levelet hozott a…” Az esti tűzijáték prímán szikrázott.

Mesezenekar és diszkó

Benépesült szombaton délután a mezőkomáromi iskola udvara: a falunapon az Egyszervolt mesezenekar invitálta a kicsiket és a nagyokat interaktív gyermekműsorával. A felhőtlen szórakozást táncosok és énekesek biztosították, fellépett a Sió-menti Nyugdíjasklub énekara. A kiállításon festmények és népművészeti alkotások sorakoztak, az aprónép népi fajátékokkal múlatta az időt. A képviselő-testület díszpolgári címet adományozott Kálmán Gyula fafaragónak, a kitüntetést Köő Péter polgármester adta át a részére. A tombolasorsolást Rony, majd Sihell Ferry és Henna koncertje követte, a retró diszkót Dj Tóth Jocó pörgette.

Fesztivált rendeztek

A klottgatyás futballistákat és a vörös fönnállót (mármint a cukrozott paprikás csigát) hiába is kerestem volna, a hagyományőrző falunap most a Szilasi Fesztivál névre hallgatott a hétvégén. Kikapcsolódásra, szórakozásra, közösségépítésre szövetkeztek Mezőszilason – mondta el Magyar József polgármester. Aszeg, Főszeg és Kíszeg egyaránt. A vasárnapi főzőversenyen a halászlé titkát az Őszirózsák különítménye árulta el győzelmet érdemlően, s a pörköltek harcát is hölgyek nyerték, jelesül a Gasztro Angyalok.

Sorompóba álltak az erősemberek, az aranyérem a férfi és a női kategóriában a családban maradt: Rompos István és felesége, Éva vitte el a pálmát. A színpadon zene és tánc varázsolt, kitettek magukért a Németh László Kulturális és Ifjúsági Egyesület formációi, a zárókoncerten Nikának tapsolhatott a közönség.