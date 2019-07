Fakanalat ragadtak, felvonulást kísértek és koncerten tomboltak megyeszerte

A teljesség igénye nélkül szemezgettünk, hol is volt fergeteges a hangulat a hétvégén!

Légi parádé és gumifüstölés

Néha szemerkélő eső, néha tikkasztó napsütés fogadta az érdeklődőket a VII. Szabolcsi Nyári Fesztivál szombati napján, ahol egy dolog volt biztos: a remek hangulat. Délelőtt a Barátság Duatlon versennyel indultak a programok, melyet motoros felvonulás követett. Utóbbinak akkora sikere volt, hogy a szervezők kérésére a kétkerekű vasparipák még egy alkalommal körbejárták Pusztaszabolcs utcáit. Ezt követően Kötél István és Borbély Kornél látványos motoros streetfighter show-ja kápráztatta el a közönséget, mely során izgalmas trükköket láthatott a nagyérdemű.

Egyszer csak dübörgő hang támadt az égből, az épületek mögül pedig előbukkant egy Mi-2-es helikopter is, ami először landolt a futballpályán, majd percekkel később Imreh Lajos „Lujó” kezei alatt az égben piruettezett, elvarázsolva a település lakóit nem csak a hajmeresztő manőverekkel, de füst és pirotechnikai eszközök bevetésével is. Miközben készültek a finomabbnál finomabb ételek, különböző kísérőprogramok közül is lehetett választani, a kicsiket ugrálóvár, drónsimogató, siklómodell-készítés, virtuális sétarepülés, a nagyobbakat motoros-quados ügyességi feladatok, Audi- és Mustang-kiállítás, orgonahangverseny és utcabál várta.

Merőkanál fesztivál és a Gasztrobanditák

A kőszárhegyi falunapon a Merőkanál fesztivál viszi évről évre a prímet. Megérdemelten! A 18 főzőcsapat 6 településről (Füle, Jenő, Kőszárhegy, Polgárdi, Szabadbattyán és Úrhida) érkezett, és most szombaton is kitett magáért. A változatos kínálat mindenki ínyére szolgált, a különféle pörköltek mellett nagy sikert aratott a harcsapaprikás galuskával, a székelykáposzta és az őzragu. Az örökös zsűri – Szentes János, Kocsis Ilona és Hujberné Éva – az első helyet a Kőszárhegyi Polgárőrség gárdájának ítélte csülökpörkölt cipóban névre hallgató ételükért, második lett a Tombor Bözse és Lánya különítmény pacalpörkölttel, a harmadik pedig a Kőszárhegyi Cicusnak becézett, báránypörkölttel előrukkoló csapat. Szám szerint 11 különdíj is gazdára talált: a Legízlésesebb tálalás díja a fülei Barátfüle alakulatát illette, a Legtöbb ételt készítők cím Szabadbattyánba került, a Legjobb fakanálforgatóknak az Úrhidai Legényegylet bizonyult, a Legtalálóbb csapatnévnek hovatovább a Gasztrobanditák elnevezést ítélték.

Az összetartozásnak állítottak emléket

Bakonycsernye idén is megtartotta nagy sikerű falunapi rendezvényét, a háromnapos eseménysorozat pénteken kezdődött. Akkor a településért sokat munkálkodókat, illetve a kiváló tanulmányi eredményekkel büszkélkedő tanulókat részesítették elismerésben. Szombaton aztán megkezdődött a CsernyeFesztre jellemző programáradat. A búcsúi hangulatot a körhinták, játékok, ugrálóvárak és a folyamatos zene biztosította, remek közös időtöltést kínálva a családoknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Ebben nem merült ki a lehetőségek tárháza, hiszen éjszakába nyúlóan szólt a zene és volt futóverseny is. A focipályán a helyi öregfiúk móri társaikkal küzdöttek egy barátságos mérkőzésen. Emlékművet is avattak. Ennek kapcsán Turi Balázs polgármester elmondta, hogy az ünnepen részt vettek a testvértelepülések, a vajdasági Magyarcsernye és az erdélyi Dózsa György település képviselői is, akikkel közösen avatták fel az összetartozás emlékművét, ami a több mint egy évtizede fennálló kapcsolatnak és ezzel együtt a magyarság összetartozásának állít örök emléket.