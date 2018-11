Fájó pontok: postabezárás a Köfémen

Fájó felismerés volt a Köfém lakótelep és a Ráchegy lakosságának, hogy a Zombori úti posta gyakorlatilag bezárt. Az idős embereknek a Budai úti is messze van, a csekkautamatához pedig nem értenek.

A Zombori úti posta bezárása kapcsán tartott sajtótájékoztatót Dienesné Fluck Györgyi és Horváth Miklós Csaba önkormányzati képviselő hétfőn, érzékelve a nagy felháborodást és elkeseredettséget, amely a postabezárás kapcsán uralkodott el a környéken. A kialakult helyzetet akarták tisztázni, és válaszolni azokra a kérdésekre, amelyek megfogalmazódtak a helyiekben. Mint kiderült, a válasz egészen Brüsszelig nyúlik vissza.

– Bottal járok, így is alig tudok eljutni valahová – mondta egy Köfém lakótelepi idős hölgy, miért érintette érzékenyen a környék postájának bezárása. Egy másik hölgy pedig a Köfém lakótelep 1. szám alatt telepített csekkautomata kapcsán jelentette ki: ő ehhez nem ért, ahogy semmilyen modern eszközhöz sem. Miért kellett bezárnia a Zombori úti postának, s miért nem tett semmit ellene az önkormányzat? – vetődött fel a kérdés. Dienesné Fluck györgyi igyekezett válaszolni a kérdésekre:

– Egy brüsszeli rendeletnek köszönhetően a posta vállalattá lett nyilvánítva, amely a versenyszférában tevékenykedik. Közben azonban a világ kommunikációjának jelentős része az elektronikus világba terelődött, így a küldemények száma megcsappant. Azért, hogy a posta továbbra is működni tudjon, számos területen próbál helytállni: csomagszállítás, biztosítások, ajándéktárgyak értékesítése. Ám mint piaci alapon működő vállalatot, a postát nem támogathatja az állam vagy az önkormányzat – mondta, s a kérdésre, hogy miért nem, azt válaszolta: – Kiskapukat nem kereshetünk, nem támogathatjuk törvénykerülő módon, hiszen akkor Brüsszel támadási felületet kapna azzal, hogy végre talált egy valóban nem jogszerű intézkedést Magyarországon.

Kiderült, már három éve húzódik a Zombori úti posta bezárásának ügye – eddig mindig sikerült az önkormányzatnak tárgyalásokkal megakadályozni, de idén már nem. Mondhatni, ez egy vállalkozás saját döntése – hangzott el a sajtótájékoztatón, ahogy az is, hogy a Zombori úti épület magánkézben van, tulajdonosa a bérleti díjat is fel akarta emelni. Egy hivatalos kiutat lát a helyzetből Dienesné: ha az önkormányzat közvetlenül felveszi a kapcsolatot Brüsszellel és kéri, hadd legyen támogatható a posta – hiszen nem pusztán piaci alapú szolgáltatásokat vállal, feladata a köz számára is nélkülözhetetlen. A témát a héten folytatjuk.

