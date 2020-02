Ezüstérmet szerzett a szakácsolimpián a székesfehérvári Szántó Éva

Ezüstérmet nyert a 25. IKA CulinaryOlympics konyhaművészeti olimpián (más névenszakácsolimpián) cukrászművészeti kategóriában, 70 centiméter magas, hindu istenséget ábrázoló kompozíciójával a székesfehérvári Szántó Éva. A vetélkedésen több, mint 2000 induló vett részt.

A február 14—19. között Stuttgartban megrendezett versenyen nemzeti és regionális csapatok, továbbás egyéni versenyzők álltak rajthoz, a világ minden tájáról.

Szántó Éva egyéni indulóként vett részt a szakácsolimpián, cukrászművészeti kategóriában. A kategóriába benevezett alkotásoknak ehető anyagokból kellett készülniük és a lehető legkevesebb merevítést tartalmazhatták. Éva puffasztott rizst, pillecukrot, csokoládét, cukormasszát, a szempillákhoz ehető ostyapapírt, az ékszerekhez isomalt nevű édesítőszert használt – végül pedig kézi festés tette teljessé a kompozíciót.

A zsűri az alkotásokat innováció, ötlet, kompozíció-összkép, professzionális technikák, szaktudás, és a mű prezentálása szempontjából értékelte. Szántó Éva ezüstérmes műve Ganésát, az elefántfejű, embertestű, négykezű hindu istent, a Kezdetek és az Akadályok Urát ábrázolta.

„ Tavaly december közepén kezdtem el dolgozni a kompozíción munka mellett mindennap, sokszor éjszakába nyúlóan. Csak és kizárólag erre koncentráltam. Nagyon sok mindent újra kellett készítenem, mert össze- vagy letört, vagy csak egyszerűen nem tetszett. Ennyi újratervezésre talán

egyik versenyfelkészülés alatt sem volt szükség. Az utolsó napokban leszakadt az ormány, ekkor a legjobb barátnőm olyan merevítést talált ki, ami aztán végig stabilan tartott. Ha nincs mellettem a párom, és nem hisz bennem, akkor még a versenyre sem jutok el. Nagyon sokszor kerültem mélypontra, volt olyan pillanat, amikor fel akartam adni, de végül szerencsére nem tettem.” –nyilatkozta Szántó Éva.

A korábban a CulinaryOlympicson induló tehetséges cukrász ismerőse inspirálására nevezett be a négyévente megrendezett szakácsolimpiára, és a munkáját ezüstéremmel díjazták. A versenyen a cukrászművészeti kategóriában több magyar siker (arany- ezüst- és bronzérem) is született.

„ Nehéz szavakba önteni, mit éreztem az egész verseny alatt. Ahogy a magyar nemzeti válogatottal, a katonai válogatottal, az egyéni indulókkal, illetve a Magyar Gasztronómiai Szövetség képviselőivel bevonulhattam a megnyitó ünnepségen, az örökre bevésődött. Még most is kiráz a hideg, ha

megnézem a videót. Óriási élmény volt, hogy ennyi tehetséges ember munkáját láthattam. Az ezüstérmet pedig még mindig nem hiszem el. Azt gondolom a legfontosabb, hogy kellő alázattal álljunk hozzá a feladathoz, és sose szégyelljünk tanulni és kísérletezni. Semmi sem hullik az ölünkbe

magától, mindenért keményen meg kell dolgozni, ami nagyon sok lemondással jár – viszont sikereket is hozhat.” – egészítette ki az ezüstérmes versenyző.