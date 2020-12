Ezért kerül többe a temetés, ha a hozzátartozó koronavírus következtében hunyt el

December elején jelent meg portálunkon egy írás, miután több olvasónk is feltette a kérdést: valóban jelent-e, és ha igen, mennyi többletköltséget a temetésnél, ha koronavírus szövődményében hunyt el valaki? Az írás kapcsán szót kért Mészáros Tamás, csákvári temetkezési vállalkozó.

Kollégánk akkor nem talált olyan vállalkozót, aki készségesen nyilatkozott volna arról, mennyivel emelte meg a temetés költségét a Covid érintettség. Ugyanakkor a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. részéről – amely a megye több önkormányzatának összefogásával jött létre – Bozai István azt mondta, a plusz költséget nem hárítják át a gyászoló családra. Ám összegről ő sem beszélt. Végül egy magántemetkezési cég tulajdonosa nagyjából 40 ezer forintot jelölt meg, de a részleteket ő sem árulta el. Ilyen előzmények után jelentkezett a Hírlapnál a csákvári vállalkozó, aki szerette volna hozzátenni a témához a maga észrevételeit.

– Nehezményezem, hogy az emberek ismét csak az anyagi oldalát fogták meg a témának, ám nem néztek a dolgok mögé – kezdte Mészáros Tamás, aki megjegyezte, nyilván korábban is hunytak el fertőzésekben emberek – nem influenzában, hanem sárgaságban, hepatitisben és más, ma már ritka betegségekben –, és az ilyen esetekre természetesen megvoltak a vonatkozó temetkezési előírások. Ám ilyen talán ha két évben egyszer fordult elő, szemben azzal, ami ma történik.

Nem a vállalat állapítja meg

Mészáros Tamás azt is fontosnak tartotta elmondani, nem a temetkezési vállalat vagy vállalkozás állapítja meg, miben hunyt el valaki. Ez minden esetben az orvos vagy a kórház dolga. A temetkezésben dolgozóknak az a feladatuk, hogy minden a nép­egészségügyi központ előírásainak megfelelően történjen a földi maradványokkal. Ma­gya­rán, ha ők azt az információt kapják, hogy a beteg koronavírusos volt, úgy nekik az ennek megfelelő protokollt kell követniük, ami – egy otthon elhunyt személy esetében – a költségeket 20-25 ezer forinttal emeli meg. Hogy ez miből adódik össze?

– A halottszállítóknak teljes, egyszer használatos védőfelszerelést kell biztosítani (overall, pajzs, maszk, lábzsák, hajháló, kesztyű), az elhunytat dupla zsákba kell tenni, a szállításra használt autót minden alkalommal fertőtleníteni is kell, amit dokumentálunk. Amennyiben hamvasztás történik, a halottat először a halottasházba visszük, majd később a krematóriumba. Ilyenkor ismét plusz költség keletkezik, hiszen a szállítók számára újabb védőfelszerelést kell biztosítani és az autót ismét fertőtleníteni kell – magyarázta a temetkezési vállalkozó.

A koporsós temetés drágább

Korábban mi is többször leírtuk, nem kötelező a hamvasztásos temetés, a vírusban elhunyt személy családja választhatja a hagyományos, koporsós temetést is. Ebben az esetben azonban tovább nőnek a költségei, ugyanis az is előírás, hogy a dupla zsákba tett elhunytat – akihez nem lehet hozzányúlni többet, tehát öltöztetni, megnézni sem lehet – fémbetéttel ellátott koporsóban kell eltemetni. Ha ennek a költéségét hozzászámoljuk a fentiekhez, úgy jön ki a nagyjából 40 ezer forintos többlet. Hatósági árak erre vonatkozóan nincsenek, de mivel Mészáros szerint mindenki nagyjából ugyanabból a forrásból tudja beszerezni a szükséges felszereléseket, így az egyes temetkezési vállalkozók áraiban nem lehetnek nagy eltérések. A vállalkozó azt is megjegyezte, a 20-25 ezer forintos többletköltséghez, ami a központi előírások betartása miatt keletkezik – és a teljes temetési költség mintegy 8-10 százalékát teszi – az állam nem ad nekik támogatást.

– Végül azt is megjegyezném, iszonyú lelki teher nehezedik ránk. A halottszállítók, fogalmazunk úgy, „harcban edzettek”, de jelen esetben ők is összerezzentek, és bizony félnek. Mindazonáltal természetesen továbbra is helytállnak – zárta gondolatait a vállalkozó.

