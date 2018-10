Ezer új kerékpáros parkolót építenek Székesfehérváron

Kétszázötven kerékpártámaszt helyeznek ki a megyeszékhelyen az idén. De ez csak a kezdet.

A Városház téren, a zeneiskola előtt, már újonnan kihelyezett kerékpár támaszoknál tartottak szombaton közös sajtótájékoztatót az önkormányzat és a Magyar Kerékpárosklub fehérvári szervezetének képviselői. Az apropót az szolgáltatta, hogy a megyeszékhely közgyűlése összesen ezer új bicikli támasz telepítéséről döntött.

Ha a gépkocsik száma továbbra is a mostanihoz hasonló ütemben növekszik, azok a nehézségek, melyek a közlekedésben tapasztalhatók, még gyakrabban fognak jelentkezni – fogalmazott a tájékoztatón Cser-Palkovics András. A polgármester elmondta: az autók egyik alternatíváját a kerékpár jelenti. Mivel azonban egy bicikli nem olcsó, azok megfelelő elhelyezéséről is gondoskodni kell. A kerékpáros klubot dicséri az ötlet, amellyel megkeresték az önkormányzatot. Eszerint az 1000 új parkoló mintájára legyen 1000 új keréktámasz program is.

A kerékpárnak a városban 2-3 kilométeren belül nincs ellenfele. Az öt kilométer már határeset, annál hosszabb távra pedig az autó a leghatékonyabb közlekedési eszköz, pláne, ha csomagok is vannak – erről már Pásztor László, a Magyar Kerékpárosklub Székesfehérvár és Térsége Területi Szervezetének titkára beszélt, aki úgy véli: ha egy autóparkoló kialakítására lehet egymilliót költeni, akkor miért nem lehetne 30 ezret áldozni egy kerékpártámaszra.

Jelen volt Molnár Tamás civil és ifjúsági tanácsnok is, aki példaértékűnek nevezte azt, ahogy a kerékpárosklub feltérképezett és megoldási javaslatot kínált egy problémára.

Az 1000 kerékpártámaszt három év alatt helyezik ki a város különböző pontjaira. Az idén 250-et telepítenek 7-10 millió forintért – derül ki a tájékoztatón. Elhangzott: az önkormányzat elhatározta egy fedett kerékpártároló építését is a Mátyás király körút és az Ybl utca sarkán fekvő foghíjtelken. A tervek azonban még készültek el.