Ezeken a vasútvonalakon módosul a menetrend Fejér megyében

Vasúti pályafelújítások, karbantartások és fejlesztések miatt egyes vasútvonalakon a személyszállító vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, bizonyos szakaszokon vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. Az ideiglenes menetrendi változásokról bővebb tájékoztatás a MÁVDIREKT információs szolgálatánál a +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámon kérhető.

A Budapest–Székesfehérvár– Tapolca vonalon

A Budapest–Székesfehérvár– Tapolca vonalon Szabadbattyán és Balatonfüred között felújítást és villamosítást végeznek. Az építés jelenlegi fázisában, március 16-ig, majd pedig március 21-től április 30-ig módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok.

Székesfehérvár és Balatonfüred, valamint Lepsény és Balatonfüred között pótlóbuszok viszik az utasokat. A buszok Székesfehérvárról Balatonfüredre 4:55 és 18:55 között, minden páros óra 55. percében indulnak. Az első pótlóbusz 3:40-kor, az utolsó 23 órakor indul Székesfehérvárról. Balatonfüredről Székesfehérvárra 3:13-kor, 5:08-kor, 5:50-kor, 20:45-kor, 21:30-kor, valamint 7:08 és 19:08 között minden páratlan óra 8. percében indulnak buszok a vonatok helyett. A Székesfehérvár és Balatonfüred között közlekedő pótlóbuszokkal minden érintett település elérhető. A pótlóbuszok Székesfehérváron napközben a Bakony InterCity vonatokhoz csatlakoznak.

A Déli pályaudvarról 8:35-kor és 14:35-kor induló gyorsvonat most Siófokig közlekedik, az észak-balatoni vonalra utazóknak Lepsényben kell átszállniuk pótlóbuszokra, amelyek Balatonfüredig mennek. Lepsényben a nagykanizsai és a siófoki gyorsvonatokhoz csatlakoznak. Balatonfüred és Tapolca között nem közlekednek a gyorsvonatok a vágányzár ideje alatt, egyes személyvonatok menetrendje kisebb mértékben módosul.

A Budapest–Székesfehérvár–Tapolca vonalon március 17-től 20-ig Szabadbattyán és Badacsonytomaj között pályakarbantartást végezek, ezért a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Székesfehérvár és Tapolca között meghosszabbított útvonalon, valamint Lepsény és Balatonfüred között szállítják pótlóbuszok az utasokat. A Déli pályaudvarról 8:35-kor, és 14:35-kor induló gyorsvonat Siófokig közlekedik. A 977-es számú gyorsvonat Siófokról indul 8:13-kor, a 973-as számú gyorsvonat pedig 14:03-kor a Déli pályaudvarra. A Déli pályaudvar és Tapolca közötti 1974-es és 1976-os számú vonat nem közlekedik.

A Budapest–Pusztaszabolcs–Pécs vonalon

A Budapest–Pusztaszabolcs–Pécs vonalon április 6-ig a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek az Ercsi és Pusztaszabolcs közötti felújítások miatt. A Déli pályaudvarról 23:55-kor induló 4158-as számú S40-es vonat helyett új, 4110-es számú S40-es vonat közlekedik Pusztaszabolcsig 0:15-ös indulással. A Bátaszék–Sárbogárd vonalon a Bajáról a Keleti pályaudvarra tartó Ex 839-es számú Gemenc és Ex 1833-as számú Sugovica vonat módosított menetrend szerint közlekedik. A felújítás későbbi fázisaihoz igazítva további módosítások is várhatók.

A Pusztaszabolcs–Börgönd– Székesfehérvár vonalon

A Pusztaszabolcs–Börgönd– Székesfehérvár vonalon március 9-től április 6-ig a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek az Ercsi és Pusztaszabolcs között végzett pályakarbantartás miatt. Az eljutás Szabadegyháza állomásról átszállással bziztosított. Szabadegyháza és Zichyújfalu között pótlóbuszokkal kell utazni.