Ez történt szerdán: koronavírus Fejérben

Cser-Palkovics András napi tájékoztatójában közölte:

Hatósági karanténban 39 fő van Székesfehérváron

Keddtől változott a koronavírus-járvány magyarországi adatainak közlési rendje, látható az elhunytak kora, neme és krónikus alapbetegsége(i) is. Az abban foglaltak szerint Fejér megyében az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma: 13 fő.

Már 491 fő jelentkezett önkéntesnek.

Szerdán az Ivanics Csoport felajánlott egy Ford személygépkocsit a mentőszolgálat részére, munkájuk megkönnyítésére.

Az egészségügyi – szociális ellátórendszerében és a városüzemeltetésben dolgozóknak számára szerdán újabb 1.000 db FFP2 (azaz magas védelmet nyújtó) maszkot vásároltak.

A Hunyadi úti rendelő betegfogadási rendje is megváltozott, reggel 8 órától fogadják a betegeket, ez vonatkozik a vérvételre érkezőkre is. Azonban a veszélyhelyzetre való tekintettel továbbra is csak a sürgős beutalóval érkező betegeket tudnak fogadni.

Valamint fotókon is láthatjuk, hogy a Városgondnokság szakemberei hogyan fertőtlenítik a várost esténként – ezúton is köszönjük a munkájukat!

S a szinte kihalt Fehérvárról is készített munkatársunk egy videót, melyen látható, hogy jóval kisebb az autós és a gyalogosforgalom, ám még így is sokan vannak, akik fittyet hánynak a kjárási korlátozásra, és vígan sétálgatnak. Maradjunk otthon!

Írtunk arról, hogy a seregélyesi gokartpálya építése is csúszik a vírus miatt, és arról is, hogy ez az időszak bizony mentálisan is nagy feladat elé állít minket, állítja Bordás Sándor klinikai szakpszichológus.