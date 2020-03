Évtizedek után került több új játék a zámolyi óvoda udvarára

Négy csoportban 104 kisgyerek jár a Mesevár Óvodába – nagyobb a létszám, mint a helyi általános iskolában – akik alig várták, hogy szerda délelőtt végre birtokba vegyék az udvar új játékait.

A viharos szél sem szegte a kedvét a gyerekeknek, akik izgatottan sorakoztak az óvoda udvarán, hogy a szalagátvágást követően végre kipróbálhassák azokat az új játékokat, amelyek napok óta az udvaron állnak, ám a hivatalos átadóig az óvónők türelemre intették a kicsiket. Szerda délelőtt aztán Sallai Mihály polgármester, valamint Törő Gábor, a terület országgyűlési képviselője felavatta az udvart, az ovisok pedig végre ráülhettek a libikókára, a rugós játékokra és bebújhattak a babaházba. Kialakításra került még egy 100 négyzetméteres gumiburkolatos felület, amelyre egy 20 négyzetméteres, 10 lábon álló faszerkezetű, zsindelyes tetejű „esőbeállót” emeltek. Ahogy azt a polgármester az átadón elmondta, a kivitelezőnek köszönhetően mindez három hét alatt készült el.

A zámolyi önkormányzat a Magyar falu programban nyert mintegy 4,5 millió forintot költötte az udvari játékokra, amelyek átadása azért is nevezhető történelmi pillanatnak, mert a korábbi játékok még a helyi termelőszövetkezet műhelyéből kerültek ki, vagyis nem mostanában készültek. Azon felül, hogy már idejétmúltak, a mai biztonsági előírásoknak sem mindenben felelnek meg. Sallai Mihály arról is beszélt, hogy még az idén kicserélik a kazánt is az intézményben, ahol aktuálisan a következő megoldandó feladat egy ötödik csoportszoba megépítése lesz. A negyedik csoportszobát két éve a tornaszobából alakították ki, ám a gyereklétszám olyan mértékben megnőtt, hogy az iskolai létszámot is felülmúlja. Mindez igen örömteli. Az viszont már kevésbé, hogy Zámolyt is elérte az óvodapedagógus- hiány: azonnal fel tudnának venni két óvónőt, és a vezető óvónő – aki hamarosan anyai örömök elé néz – pozícióját is meghirdették. A polgármester hangsúlyozta, az állások mellé szükség esetén lakhatást is biztosítanak.

Az óvoda szomszédságában álló régi óvodaépület – amelyben jelenleg szolgálati lakások vannak és amely Zámoly egyik legrégebbi épülete – tetejét is lecserélik az idén, amire tavaly decemberben közel 24 millió forintot nyert a település. A kivitelezésre a szerda esti képviselő-testületi ülésen írták ki a pályázatot.