Évet nyitó randevú a Sárszentmiklósi Nyugdíjasklubbal

Az évzáró és az évnyitó egy napra esett szombaton Sárszentmiklóson. Tulajdonképpen az előző évet sem zártuk le, de az újat ezennel most megnyitom! – köszöntötte a szépkorúakat Deák István.

A Sárszentmiklósi Nyugdíjasklub töbörzsöki, sárbogárdi és sárhatvani társklubjaival együtt ülte meg a 2020-as esztendő első randevúját a közösségi ház nagytermében. A klub­elnök, Deák István megnyitó szavait követően jó ismerősként köszöntötte a hölgyeket, urakat Sükösd Tamás polgármester és Szilveszterné Nyuli Ilona önkormányzati képviselő. A műsorközlő, Horváthné Éva azután már be is jelentette az első produkciót. Varga Ferenc a rátóti csikótojásról lebbentette föl a fátylat, majd a házigazdák kultúrfelelőse, Majorné Márta vezényelte az asszonyokat és a férfiembereket a válogatott vidám jelenetek során át. Játékuk a terem adottságainál fogva interaktívra sikeredett, lévén az terített asztalok között, a nagyérdemű kedves beszólásaival tarkítottan adták elő műsorukat.

Szavalattal közreműködött Nagyné Piroska és Siposné Katalin, dallamos nótacsokorral a miklósiak és a sárhatvaniak énekkara. A miklósi klub alapító tagjai közül Huszárné Erzsébettel futottam össze, a 94 esztendős asszony mosolygósan, energikusan számolt be, mi is történt velük legutóbbi találkozásunk óta, amikor is a klub negyvenéves születésnapját köszöntötték. Az Isten éltesse őt meg társait is! A szépkorúak találkozója ízletes vacsorával, hangulatos zenével és tánccal, izgalmas tombolával folytatódott. A hangulatos talpalávalót Simon István és a bogárdi berkekben csak a két Csuti-lánynak titulált muzsikus húzta: Pista gitározott, Ildikó szintetizátoron, Judit tangóharmonikán játszott…