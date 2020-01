Bajnokok találkozója az évzárón – Évet értékelt a Szász Motorsport Egyesület

Csapattagok, versenyzőtársak és barátok részvételével tartotta meg évzáróját szombaton este a Szász Motorsport Egyesület.

Rápolti Gyula ultratriatlonista világbajnok, megyei díszpolgár emmarózai birtokán gyülekeztek az év egyik utolsó napján mindazok, akik valamilyen formában részesei, vagy legalábbis szemtanúi voltak az elmúlt esztendőben Szász László autóversenyző sikereinek. Rápolti amellett, hogy több rajtnál ott volt ebben az esztendőben, ha kell erőnléti edzéseken segíti Szászt abban, hogy a már nem túl fiatal pilóta fizikailag is bírja a hegyi versenysorozatot.

Miközben a falon a legutóbbi, Tenerifén rendezett hegyi verseny videofelvételei futottak, Szász László, aki idén kategóriájában a Közép-Európa Kupát és a Dubrovnik Racing Team versenyzőjeként a Horvát Bajnokságot is megnyerte, így értékelt:

– Ezek az eredmények talán ma már nem olyan értékesek, mint régebben voltak, mert kevesebben tudnak részt venni a versenyeken, kevesebb autó indul a kategóriában – mondta Szász. – Sajnálom, hogy ez így van, de ettől természetesen én még igyekszem tiszteséggel helytállni és a lehető legjobban teljesíteni minden versenyen. Mindig megpróbálok a mögöttem lévő, második vagy harmadik helyen álló versenyzőnek még több másodpercet adni úgy vezetve, hogy ha több autó lenne a kategóriámban, akkor is első lehessek. Ezt az évet mindenesetre befejeztük és viszonylag jól sikerült minden. A Közép-Európa Kupa és a Horvát Bajnokság megnyerése mellett egy sor újabb versenyen is elindultam, s ezek rendben voltak: például Tenerifén is helytálltunk abszolútban egy második helyezéssel. Remélem, hogy hasonló sikerekkel így folytatódik a következő esztendő.

Szeretném persze, ha több ellenfelem lenne a kategóriámban ezekben a sorozatokban, de hát ez most ilyen.

A Szász Motorsport Egyesület vezetője hozzátette, technikai problémáik nincsenek, az autó rendben van. A többi már rajta múlik.