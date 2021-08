Évente találkoznak az egykori, csernyei osztálytársak

Jövőre már a hatvanadikat ünneplik. Maguk sem hiszik el. Remélik azonban, hogy minél többen ott tudnak lenni!

Harmincháromról húsz főre fogyatkozott az osztálytársak száma. Legalábbis ennyien tudnak fizikailag találkozni egymással, a többiek lélekben vannak jelen az immár évente megrendezett összejöveteleken – tudtuk meg Kalincsák Ferenctől. Az ötvenedik évfordulóig nagyjából ötévente gyűltek össze az egykori iskola „A”-s férfiai – ők voltak az utolsó fiú­osztály, ezt követően már vegyes osztályokban tanítottak Bakonycsernyén is –, majd a fordulópontot követően már évente beütemezett a randevú.

– Az egyik osztálytársunk pincerészét vesszük birtokba ilyenkor, mi, jó barátok, valamint a párjaink. A jó csernyei levegőn sül a malac, fogy a bor, esszük az otthonról hozott süteményeket, és felidézzük az elmúlt évek, évtizedek emlékeit. No és persze a régi barátokra is gondolunk, akik már nem lehetnek közöttünk – meséli Ferenc, hogyan is zajlik náluk egy-egy ilyen találkozó. Hozzáteszi: akadnak persze különleges pillanatok. Tavaly például sajnos – saját biztonságuk érdekében is – elmaradt a „buli”, idén pedig egy társukat videohíváson keresztül kapcsolták be. Azt egyelőre nem tudják, jövőre lesz-e különlegesség a 60. évfordulón, de az biztos: találkozni szeretnének!