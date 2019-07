Évente százmilliók jutnak Szabadegyháza fejlesztésére

Azt mondják, a „van”-tól nem kell félni, de a magas ipar­űzésiadó-bevétel a legtöbbször magas állami elvonásokat jelent, miközben a külső források részben elérhetetlenné ­válnak.

– A jelentős költségvetési elvonások ellenére a ciklus minden évében maradt pénz fejlesztésre – kezdte összefoglalóját Egriné Ambrus Andrea polgármester. Az első jelentős munka a sárosdi elágazástól az új temetőig vezető 300 méteres szakaszon a járdaépítés és ledes közvilágítás kiépítése volt 2015 őszén. A legnagyobb fejlesztés pedig a községen átvezető főút 2,3 kilométeres szakaszának átvétele, majd felújítása volt, ami 2016 májusában készült el. Parkolókkal, új buszmegállókkal ez a beruházás több mint negyedmilliárd forintba került.

Az óvodai férőhelyeket bővítették, most a bölcsőde következik

Hasonlóan nagy falat volt az István utca felújítása 110 millió­ból. Felújították a járdát, a csapadékvíz-elvezető rendszert, a 70 milliós pályázati pénz mellé 40 millió önerőt tettek. Ugyancsak pályázatból építettek ki négy intézménynél (óvoda, művelődési ház, polgármesteri hivatal, egészségügyi komplexum) napelemes rendszert.

Sportos, fiatalos település lévén, fogalmazott a polgármester, felnőttjátszótereket, valamint Street Workout parkokat alakítottak ki. Az óvoda mellett ovis műfüves pályát, másutt közösségi tereket építettek. Utcabútorokat helyeztek el a település több pontján, több tízmillió forint értékben.

A község belterületén jelenleg is kivitelezők dolgoznak, ahol a posta melletti parkolót, majd napokon belül a Madách utcát kezdik el felújítani, de néhány héten belül sorra kerül a lakótelepi parkoló és a Hangya köz felújítása is. Folyamatban van a bölcsőde építése, bár még a pályázati kiírást várják a Magyar Falu program keretében. Addig is bővítették az óvodai férőhelyek számát. Az ingyenes wifi a település több helyszínén elérhető, a lakosokat pedig számos ingyenes védőoltással támogatják. A gyermekvállalási kedvet 2×50 ezer forintos születési, életkezdési támogatással kívánják fokozni.

– Az elmúlt ciklusban önkormányzatunk évente több százmillió forintos beruházást, fejlesztést tudott megvalósítani, úgy, hogy emellett átlagon felüli színvonalon működtettük intézményeinket – összegzett Egriné Ambrus Andrea, aki elmondta: a szolidaritási hozzájárulás címén az állam havi részletekben évi 200 és 300 millió forintot emel le a község számlájáról.