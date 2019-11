Évente közel kétszázhetven baba érkezik korábban Fehérváron, a megyei kórházban

Remények és várakozás – ez jellemzi a csecsemőosztályok koraszülött részlegét, ahol az élet két világ között lebeg. A koraszülöttek világnapja alkalmából látogattuk meg a fehérvári NIC-et, azaz azt az osztályt, ahol a legkisebbekért küzdenek nővérek, orvosok, anyukák, apukák a nap 24 órájában.

Mindössze 500 gramm, de ott buzog az élet a kicsi testében, amely most az inkubátor biztonságában fejlődik tovább. Apró csövek és kötött polip a társasága, amíg meg nem érkezik hozzá az anyukája, aki a 24. hétre hozta világra őt. Igazi kis harcos, mondja róla Szabó Hajnalka, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház koraszülöttosztályán. Az Újszülött, Csecsemő és Gyermek Osztály főorvosa a koraszülöttek napja alkalmából engedett betekintést az osztály „NIC” részlegébe, ahol a koraszülöttek intenzív ellátása zajlik.

Akiknek még sok segítségre van szükségük az életben maradásra

Ez az a „szentély”, ahol az emberi élet még két világ között lebeg – ahol a magzatból hirtelen újszülött lesz, akinek azonban még sok-sok segítségre van szüksége az életben maradásra. Ezen dolgozik sok-sok nővér és orvos, a nap minden pillanatában. Ezúttal az anyukák kis ajándékot is kaptak az itt dolgozóktól, ezzel is mutatva, hogy igen, ők velük éreznek, ők tudják, értik, milyen nehéz ez.

A félkilós kis harcos mellett sok, kicsit nagyobb, fejlettebb vagy éppen már a nagyvilágba kikacsintó apróság is lakója a részlegnek. Édesanyjuk számára az idei év kezdete óta már külön, családias, otthonos kis szoba is rendelkezésre áll, ahol fejhetnek, hogy legyen anyatej a babájuknak. Szerencsére mindig fejlődik az egészségügynek és a kórháznak ez a részlege.

– Mi azon vagyunk, hogy ha már így esett, s korábban érkezett a baba, akkor később ő is egyenértékű tagja lehessen a családnak, társadalomnak – fogalmazott az osztályvezető főorvos asszony. Bizony meglehetősen sok családot érint a kérdés, ugyanis az országos átlag a fehérvári kórházra is igaz: a születendő babák 8–10 százaléka érkezik korábban, azaz lesz koraszülött. A megyei intézményben az éves 2700-as születésszámot tekintve ez körülbelül évi 270 koraszülött babát jelent. – Ez azt jelenti, hogy a 37. hét előtt születnek.

De szerencsére a legtöbben a 32. hét után jönnek a világra, és a nagyon picik kevesen vannak. De még ez is több, mint amit szeretnénk, hogy legyen…

Arról, hogy miért érkeznek korábban a babák, a mai napig nem sikerült kétséget kizáró okokat találni. Az anyai fertőzés lehet koraszülést kiváltó ok, ahogy az anya nem megfelelő életmódja is. De a nagy többség esetében sosem derül ki, miért érkezett korábban a baba – ennélfogva nem is igazán előzhető meg. Magyarországon az élet határa a 24. gesztációs héttől kezdődik, de ha egy 23. hetes magzat, ha a világra jön, akkor segítenek és mindent megtesznek az életben tartásáért. A neonatológia, az újszülöttekkel foglalkozó tudomány rengeteget fejlődött az elmúlt években, egyre nagyobb esélyük van hát ezeknek a pici babáknak a teljes életre vagy olyan problémájuk legyen, amivel még lehet jó minőségben együtt élni.

Számos olyan, kívülről jövő kezdeményezést engedett már be a fehérvári NIC, amelyek célja a koraszülött babák életminőségének javítása. Ilyen az éneklés-zenélés – két, ringató foglalkozást vezető hölgy jár a Fehérváron gondozott babákhoz is. – Külföldi és magyar tanulmányok egyaránt kimutatták már, hogy az éneklés mennyire jó hatással van a gyerekek életfunkcióira. Tehát ez egy komoly kezelés, s ide sem véletlenszerűen járnak, hanem hetente – mondta el Szabó Hajnalka. Hasonló kezdeményezés volt a kötött polip is, amely minden inkubátorban ott pihen, hol a babácskák mellett, hol pedig az egyik sarokban, mintegy őrködve a kicsik mellett.

Óriási fejlődésen ment át a részleg

– A szakma a polipok hasznosságát tekintve megoszlik, de mi jó hatását tapasztaltuk – világított rá az osztályvezető.

Nagyon meglepődne egyébként az, aki mondjuk az elmúlt 5–10 év után először jár ismét a koraszülött osztályon – óriási fejlődésen ment át ugyanis a részleg. 2015-ben egy uniós pályázatnak köszönhetően számos új gépet szerezhettek be, de az osztály alapítványa és a külső támogatók is rendszeresen segítik a NIC-et adományaikkal. Így lettek újfajta, légzéstámogató gépek, gyulladást kimutató mobil vérvizsgálók az osztályon, de hamarosan, decemberben érkeznek egy családbarát pályázatnak köszönhetően a légzéstámogató gépek, inkubátorok, szállítók, modern, kék fény kezelésre alkalmas berendezések, légút biztosítást elősegítő eszközök is.

Sok hasznos technikai berendezés, amelyekkel a remény és a biztonságérzet még nagyobb lehet az anyukákban. Mint a szabadbattyáni Páthi Zsuzsannában, aki pénteken délelőtt is ott gubbasztott kicsi babája mellett. Hátára tette a kezét és összekapcsolódott vele, ahogy csak egy anya tud a gyermekével. A kicsi 5 héttel korábban érkezett, de mostanra már a nehezén túl volt. Édesanyja – akit egy kétéves is hazavár –, rendkívül megrémült a hirtelen jött szüléskor. Ilyenkor összeszorul az emberben a lélek és a hajszálnál is kisebb reményekbe kapaszkodik. Zsuzsanna számára már megérkezett a „viszonylagos” megnyugvás. A baba szívelégtelensége volt a gyors szülés oka, s kiderült, hogy vele született tüdőgyulladása volt. Súlyos állapotból hozták őt vissza, „de azóta csak javulunk” – mondja.