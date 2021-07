Év végéig megépülhet a balinkai út

Az egyik pályázat adta lehetőséggel már éltek a helyiek, a másik folyamatban van, de további terveik is vannak. A cél, hogy mindkét településrész folyamatosan és amennyire lehet párhuzamosan fejlődjön.

Ezt ne hagyja ki! Előre megtervezett baloldali médiakampány lehet az állítólagos lehallgatások ügye

A Gajavölgy utcának az egyik felét felújították egy belügyminisztériumi pályázat segítségével. A kormány által biztosított 22 millió forintból az első szakasz, vagyis egy közel 320 méter hosszú útpálya készült el.

– Ehhez hozzá kellett tennie a településnek hárommillió forint önrészt – mondta Wéninger László polgármester. – Itt nem állhatunk meg! Az utca másik feléhez kapcsolódó munkafolyamatok jelenleg ott tartanak, hogy a Magyar falu programnak köszönhetően nyertünk 21 millió forintot, sőt már be is érkeztek az árajánlatok azoktól a cégektől, akik bevállalják az építkezést. Terveink szerint jövő héten lesz testületi ülés, ahol a település vezetői eldöntik, hogy ki lesz a kivitelező.

Bárki is lesz az, aki felújíthatja a Gajavölgy utca megközelítőleg 350 méteres másik felét, úgy kell dolgoznia, hogy a munkafolyamat még ebben az évben el is készüljön. Ha valóra válnak Balinka tervei, még 2021-ben a teljes, 700 méteres utca újjászületik az elsőtől az utolsó méterig.

Van egy másik nyertes pályázata az önkormányzatnak. Ennek köszönhetően mintegy 25 millió forintot költhetnek hamarosan a Mecsér településrészen álló művelődési házra. Ezzel kapcsolatban azt tudtuk meg a polgármestertől, hogy palatető héjazat az elnyert összegből mindenképpen meg fog újulni. A mostani tervek szerint nagy valószínűséggel cserepeslemez kerül majd az épület tetejére, de az igazán jelentős munkálatok majd a kultúrház belső tereiben lesznek.

– A vizesblokk teljesen megújul, így ki lesznek cserélve nemcsak a vécék, a kézmosók és a piszoárok, de új vízvezeték fut majd be az épületbe, és a szennyvíz is új gerincen távozik. Ha a gépészeti munkák meglesznek, akkor jönnek a burkolók, majd végezetül a festők, mondta Wéninger.

Mint kiderült, a pályázatban szerepel a kultúrházat övező kerítés felújítása is, éppúgy mint a közeljövőben tervezett másik művelődési ház esetében, ugyanis ha Wéninger tervei valóra válnak, akkor a Balinkán álló kultúrotthon is megszépül a közeljövőben.

– A kerítés a balinkai épületnél is fontos, de leginkább a tető miatt aggódunk elég régóta, mert minden nyáron eljön az a bizonyos időszak, amikor jégesők sújtják a környéket és a régi, öreg palatetők ezt nem bírják. Már a legkisebb jég miatt is könnyen megreped az elfáradt anyag, és annak nyomán szivárogni kezd a víz. Ha ez megtörténik, egyik pillanatról a másikra elázik a födém, foltosodik a festés a plafonon, ezért ott is ki akarjuk cserélni a héjazatot.

Már ezekhez is jelentős forrásokat kell rendelni, de ez még nem minden. Balinkán az a legnagyobb probléma a művelődési házzal, hogy a nagyterem padlózata, eddig tisztázatlan okokból felpúposodott. A probléma gyökerének feltárása és maga a megoldás is költségekkel jár, de még ennél is nagyobb felületet kell újraburkolni, ugyanis a nagyteremnek és a jelentős alapterületű előtérnek egybefüggő a padlózata.