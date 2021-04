Év végéig elkészül a Mór–Csákvár kerékpárút új része

Az önkormányzat 2016-ban nyert pályázati támogatást a Csákberény–Gánt–Csákvár kerékpárút csákberényi szakaszának megépítésére. Öt év után, csütörtök reggel átadták a munkaterületet a falu határában.

A Mór–Csókakő–Csákberény kerékpárút – ami már elkészült – Gánt irányában Csákvárig vezet tovább. A csákberényi szakasz megépítésére nyert bruttó 100 millió forintot az önkormányzat még 2016-ban. Ahogy Vécsei László polgármester fogalmazott: ötéves születésnapját ünnepli a projekt, amely most végre abba a szakaszba ért, hogy megkezdődhetnek a konkrét munkálatok.

Az építkezés a Mór–Csákberény kerékpárút faluba érkező szakaszától indul, majd a falun áthaladva az erdőben futó pusztavámi úton a Horogvölgyi kanyar után ér véget. Ahogy azt a polgármestertől megtudtuk, a munkálatok azért késtek eddig, mert az épülő út Natura 2000-es területeken halad át, így több hatóságtól számos engedélyt kellett beszerezni és a nyomvonalat is úgy kellett megtervezni, hogy egyetlen fát se kelljen kivágni. Az engedélyeztetés a támogatás egy részét fel is emésztette és a felhasználható 60 millió forint reálértéke is csökkent az elmúlt évek alatt. Ezért az önkormányzatnak költségnövekmény-igényt is be kellett nyújtania, amit a megyei közgyűlés elnöke is támogatott. Az önkormányzat a pluszforrás megérkezéséig azonban saját erőből meg tudja kezdeni az építkezést, így a kivitelező a jövő héten felvonul és az év végéig megépíti a kijelölt szakaszt.

A továbbiakban Gánté lesz a feladat, hogy folytassa a kerékpárút építését Csákberény és Csákvár közigazgatási határai között. Ennek finanszírozására a területi operatív programban nyújthat be pályázatot.