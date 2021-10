Etyeki, pákozdi borok a csúcskategóriában

A Mediaworks TOP 100 bor kiadványában előkelő helyen szerepel az etyeki Mérész Sándorék fehér frizzantéja. A pákozdi Lics-pincészet egyik vörösbora pedig egy másik, hasonló kiadványban ért el kiváló helyezést.

Magyarországot elkényeztetik a Top 100 borok kiadványai. Van ugyanis belőlük piros, fekete színű, sőt, az egyik boros folyóirat is előrukkolt a maga Top 100 borával.

Menjünk sorban. A piros kiadványban mindössze egy Fe­jér megyei nedű található, mégpedig a pákozdi Lics Balázs Tamás-válogatás nevű vörös csodája. Ami a bor nevét illeti, a névadó nem más mint a mára nyurga, magas fiatalemberré nőtt Tamás, Balázs fia. Aki még kisebb fiúként jött, ment a pincében, beledugta az ujját az egyik, majd a másik, sőt mindegyik hordóba, és amelyikre azt mondta, hogy „jé, ez jó”, abból készített az apa küvét. Ez a válogatás aztán majd minden évben csúcsborrá lesz. A piros Top 100-ban az összesített lista előkelő 42. helyét foglalja el, míg a vörösborok sorában a 20. legjobb lett.

– Többször szerepeltünk a Top 100 borok listáján, a Tamás-válogatást másodszor, vagy harmadszor szavazták be e listára. Nagy örömet éreztünk, amikor megtudtuk a jó hírt. Már hogyne örültünk volna, hiszen ez a borunk a fiunk nevét viseli, természetesen ő is büszkeséget érzett ennek hallatán. Nagy siker ez, az ország legjobb borait nevezik be ide, és közülük a legjobb száz közé jutni komoly elismerés, visszajelzés, hogy jól végezzük a munkánkat – mondta az öröm hangján a pákozdi borász.

A Mediaworks kiadványában pedig négy megyei termék kapott helyet a legjobb 100 között, mind a négy ugyanannak a pincének a kiválósága, az Etyeki Kúria büszkélkedhet ezzel az eredménnyel. Mérész Sándor és csapata Pláne Fehér Frizzantéja a 45., a White 2020 az 54., a Sauvignon Blanc 2019 a 80., míg a Rozé 2020 a 83. helyet foglalja el. Ez kiváló eredmény, Etyek büszke lehet rájuk.

A Borigo 100 legjobbja között – talán nem is meglepetés – az Etyeki Kúria Pinot Noir termékét értékelték kiemelkedő tételnek, a vakteszt során kilencvenegy pontot érdemelt ki a zsűri tagjaitól. Ezen a százas listán csak olyan borok találhatóak, amelyekre a zsűri több mint 90 pontot adott. Márpedig ez igen magas mérce!

– Igen, akár ezt is mondhatjuk – jelentette ki örömmel Mérész Sándor főborász. – A születésnapi pezsgőnk mellé e sikert is örömteli születésnapi ajándéknak tekinthetjük. Jelzi, hogy az út, amin járunk jó irányba visz bennünket. Tény, öt termékünket érte a megtiszteltetés, hogy a jobbak közé kerültek. Fejér megyében vannak jó borok, az Etyek–Budai borvidéken és Móron is, de most nekünk kedvezett a csillagok állása. Nem azért végezzük a munkánkat, hogy díjakat nyerjünk, ez elsősorban visszajelzés a számunkra. A fogyasztóknak készítjük a borokat, a TOP 100 bor lista jó kalauz a számukra is. Örülünk annak, hogy a szakma is elismert bennünket! – fogalmazott a borász.