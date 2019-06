Esély a fogyatékkal élő munkavállalóknak

Az EsélyKör, a fogyatékosügyi szervezetek hálózata negyedik alkalommal szervezett Esélynapot Székesfehérváron, ezúttal új helyszínen, a Zichy ligetben. A társadalmi integrációt, szemléletformálást és érzékenyítést elősegítő rendezvény a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány koordinálásával, a Fejér Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház együttműködésével, valamint 25 szervezet összefogásával valósult meg.

Ahogy azt Braun Katalin, a program koordinátora, a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány munkatársa elmondta, a 2019-es év a fogyatékos munkavállalók integrációjának éve, így idén a Helyünk a világban címet viselte az egynapos rendezvény. A szervezők egyik fő célja az volt, hogy megmutassák, a fogyatékkal élő munkavállalók értékes tagjai, szerves részei a munka világának, társadalmunknak.

A rendezvény emellett az együttműködés erő­sítéséről is szól, amely egy nemes cél, a társadalmi befogadás mögé sorakoztatja az érintett személyeket, intézményeket, szervezeteket. A nap központi témakörének megfelelően külön sátorban rehabilitációs tanácsadó és mentor várta az érdeklődő, munkába állni kívánó fogyatékkal élőket, illetve megváltozott munkaképességűeket. Varga Györgyné elmondta, sajnos még mindig nem egyszerű elhelyezkedniük ezeknek az embereknek, mert a munkaadók többsége továbbra is fél őket alkalmazni. Pedig minden sérültnek megvan a maga részképessége, amire lehet építeni, jól betaníthatók, szorgalmasak és lojálisak, lehet rájuk számítani. Ezt számos pozitív példa is alátámasztja.

A nap folyamán többek között zenés-táncos és érzékenyítő programokkal, terápiás és vakvezető kutyás bemutatóval, kerekesszékes akadálypályával, integrált kézműves-foglalkozásokkal, bekötött szemes tandembiciklizéssel várták az érdeklődőket, de stressztesztet is ki lehetett tölteni. Különleges színfoltja volt az Esélynapnak a városban nemrégen alakult kerekesszékes kosárlabdacsapat, amely szintén bemutatót tartott a Zichy liget árnyas fái alatt. A program zárásaként a fehérvári 21 Gramm Akusztik zenekar adott koncertet.