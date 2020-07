Erzsébet-táborosok és a védett Sóstó

Erzsébet-táboros gyerekeknek tartott ismeretterjesztő előadást a Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület a Sóstó Természetvédelmi Területen.

A Sóstó Természetvédelmi Területen egy híján húsz Erzsébet-táboros gyereket vezetett körbe a napokban Sajtos Lajosné, a Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület túravezetője.

Amint az önkormányzati kommunikációs központ is beszámolt róla, a diákok megismerkedhettek a Sóstó kialakulásának történetével, a terület növény- és állatvilágával, majd a gyerekek felmehettek a stadion mellett megépült kilátóba is, ahonnan egészen Pétfürdőig elláttak. Az élmények mellett a fiatalok egy Székesfehérvár természeti értékeit bemutató füzettel is gazdagabbak lettek.

Az ismeretterjesztő programok tíz évre nyúlnak vissza: a Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség a Gyöngyvirág Természetbarát Egyesülettel együttműködve szervezi meg a Zöld Fehérvár programot az általános és középiskolásoknak. A foglalkozások lényege, hogy megmutassák a diákoknak Székesfehérvár természeti értékeit.