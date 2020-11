Ervin atyára emlékeztek

„Glósz Ervin (1929-2010) Székesfehérvár-Öreghegy templom- és közösségépítő plébánosa.” Ez a felirata azon emléktáblának, amely a Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplomba betérni igyekvőt fogadja.

1976-tól Ervin atya volt az öreghegyi közösség plébánosa. Pénteken este mécsesek világítottak a tábla alatt, koszorú díszítette a bejáratot, odabent megemlékező szentmise volt. Dékány Árpád Sixtus emlékezett a 2010. november 6-án, 10 éve elhunyt Glósz Ervin Efrémre.

– Ervin atya mindig derűs volt. Derűje abból a tudatból fakadt, amit Szent Pál megfogalmaz: „Tudjuk azt, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra válik.” Én Ervin atyát soha nem hallottam nyavalyogni, panaszkodni, és ha kritikát mondott is, akkor is mindig viccesen tette. Ez engem is biztatott – mondta róla Dékány Árpád Sixtus. – Milyen jó, hogy az Isten megajándékoz minket olyan emberekkel, akik a jellemünket jobbítják. Persze: oda kell rájuk figyelni! – fogalmazott.