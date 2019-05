Értékmentés, szenvedéllyel: oldtimer autók a bicskei Komlós-háznál

Az egyik legszebb régi gazdaház újult meg a kisváros szívében, s ezzel egy régi álom is megvalósult. Az öreg autók fiatal rajongója másik szenvedélyének is hódolhat a patinás épület ölelésében.

Dudás Illés Szabolcs alig negyvenévesen két régi vágyát is megvalósította kitartásával. Gyermekkorától nézte a hajdani építőmesterek és a háztulajdonosok jó ízlését őrző szép épületeket. Végül kenyere is ez lett, s mellette hobbiként ugyanilyen érdeklődéssel rajongott a veterán autókért. Az első nagy pillanat az 1961-es Wartburggal való találkozás volt, de sokáig csak hobbi szinten követte, miként válnak értékessé és értékké a háború utáni autók is.

Bicskén kis ünnepségen mutatta be Dudás Illés Szabolcs e két álom megvalósulásának eredményét: a felújított gazdaházban az oldtimer autók „gyógyító” műhelyeit. Két évig keresgélt megfelelő helyszín után, el a fővárosból, mígnem megpillantotta Bicskén az egykori Komlós-házat. A tisztes gazda-család 1928-ban építette fel a módjukat és szorgalmukat tükröző otthont, gazdasági udvarral, tekintélyes homlokzattal – még néhány ilyen épület regél e múltról a mezővárosban. Egyeztetett Bálint Istvánné alpolgármesterrel, az

önkormányzat is örömmel veszi, ha marad hírmondónak az egykori hangulatból a változó világban – Pálffy Károly polgármester, tősgyökeres helyi família sarja ugyanezt hangsúlyozta köszöntő beszédében a régi-új falak között. Komlósékat az ’50-es években kuláknak nyilvánították, meghurcolták, később még visszatérhettek otthonukba. A házat időközben eladták, de a következő tulajdonos is igyekezett menteni a patinás külsőt, Dudás Illés Szabolcs pedig a teljes helyreállítás mellett döntött. Mentette a menthetőt, az eredetivel megegyező anyagból és formában született újjá ajtó, ablak, vakolatszobrászati dísz.

A veterán autókat is ugyanebben a szellemben veszi gondozásba korszerű eszközökkel, ám kézműves precizitással a műszaki-esztétikai értékmentő szakember. Az említett Wartburg nyomán a ’60-as évekbeli német autók mellett tette le voksát, a Porsche, a Mercedes, a BMW nyugati márkák és az NDK-beli Wartburg megférnek egymással (a BMW háború utáni utódja a szocialista Wartburg). Szabolcs semmit nem „szépít” meg utólag sem, ha egyszer műbőr kárpit borította az ülést az eisenachi gyárból kiderült példányon, akkor most is azzal pótolják a hiányosságot. És mindenben törekszenek az eredeti megőrzésére – munkatársai a szakma legjobbjai e területen. A szakirodalom beszerzése külön kaland, míg a Porschékhoz könyvtárnyi anyag áll rendelkezésre, a Wartburgokéhoz úgy vadásszák össze a leírásokat. Vélhetően ez is a megvalósult álom része: a régi ház és a régi utók restaurálása szellemi-szakmai kihívás egyben.