Erre csörgött a dió: példaértékű, ami Alsószentivánon történt

Az alsószentiváni diónak párja nincsen! Tudta ezt Szentiványi Péter diónemesítő is.

A tavaly elhunyt kertészmérnök a település iránti tiszteletből vette fel a Szentiványi nevet, eztán lett a diófajta neve is szentiváni – derült ki a hétvégén tartott I. Alsószentiváni Diófesztivál előadásaiból. A rendkívül értékes – sok tápanyagot tartalmazó – gyümölcsről és a család által végzett diónemesítési tevékenységről nem kisebb emberek számoltak be, mint Szántó József tanár úr, valamint a néhai diónemesítő fia, Szentiványi Miklós. Azonban az első ízben megszervezett rendezvénynek további két fő pontja, tematikája is volt a dión kívül: az egyik a jubiláló polgárőrök köszöntése, a másik pedig a jótékonysági gyűjtés Elena javára. Utóbbi esetében példaértékű volt a megmozdulás!

A Szentiváni Szövetség több tagja is ellátogatott a rendezvényre

– 716 ezer 710 forint. Csodálatos településen élek! – írta meg lapunknak a gyűjtés eredményét Husvéth Imre polgármester. Emlékeztetőül: a diófesztivál keretében a hároméves Kovács Elenának és családjának szerveztek jótékonysági kézműves vásárt Alsószentivánon. Ide fafaragványok, saját kezűleg készített ékszerek, szappanok, táskák, de még sütemények is szép számban érkeztek – majd találtak új gazdára. Elenát Higgy című versével a kis Fülöp Ábel is biztatta, aki a pódiumon állva, az egyre gyarapodó közönséggel farkasszemet nézve szavalta el az általa leírtakat.

Az összefogás persze a rendezvény további pontjaiban is megmutatkozott. Az Alsószentiváni Polgárőr Egyesület itt ülte meg jubileumi ünnepségét, hiszen idén számolják fennállásuk huszadik évfordulóját. Az alapítótagok elismerésül fába öltöztetett emlékplakettet vehettek át, a tizenötödik éve a település biztonságát szolgálók pedig újonnan egy-egy kristálydíjat birtokolhatnak. Az elismeréseket Husvéth Imre településvezető, illetve a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség képviseletében Pál Lajos adta át.

A színpadot hosszú időre fellépők uralták: a többi között diótáncot jártak itt az óvodások, humoros műsorral készültek az általános iskolások, de táncosok és hírességek is jó kedvre derítették a hol esős, hol napos időben szórakozni vágyókat.

– Rendezvényünk egy pályázat segítségével valósulhatott meg. A támogatás elnyerésének feltétele volt, hogy a létrejövő esemény agrárvonatkozású legyen. Nem kellett sokáig gondolkodni a témán: ha az ország bármely pontján Alsószentiván nevét hallják, a legtöbb embernek a dió jut eszébe – ismertette a rendezvény létrejöttét az elöljáró. Hozzátette: a települési értéktárat követően ezúttal az alsószentiváni dió megyei értéktárba felvételét is kérték, hogy az valódi hungarikummá válhasson.

A fesztiválon a Szentiváni Charta Baráti Társaság (a Szentiváni Szövetség) tagjai is képviseltették magukat; a nap egy pontján pedig a helyi, diótermesztéssel foglalkozó Horváth Éva, illetve a Szentiványi család egy-egy felajánlott diófáját ültették el a szervezők – bízva a folytatásban.