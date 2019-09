Erős kezek, gyenge jellem: újabb rongálás Székesfehérváron

Ami a közösségé, az az enyém is. Olybá tűnik, akadnak, akik az állítást úgy értelmezik: ha az én tulajdonom is egy-egy közösségi tárgy, nemcsak a használatához van jogom, de ahhoz is, hogy tönkretegyem.

Miután a Városház téri lovasszobor megrongálója önként jelentkezett a rendőrségen, reméljük, az öreghegyi – háromágúként is emlegetett – Millenniumi emlékmű közelében található pad vandálja is hasonlóképpen cselekszik majd. Szerda reggelre ugyanis áldatlan állapotok fogadták a helyszínre látogatókat: az egyik padot a talapzatából kifordították, az ülőrészét képező deszkákat pedig a kukába hajították. A törni-zúzni vágyók minden más szemetet a földön hagytak… A helyreállításról a székesfehérvári Városgondnokság gondoskodik, ugyanők feljelentést is tesznek. A közösségi oldalon megírták: Székesfehérváron megközelítően négyezer közterületi pad található, melyek karbantartását, javítását Székesfehérvár Városgondnokságának karbantartási csoportja végzi. Sajnos hétköznap ugyanúgy találkoznak vandalizmussal, mint hétvégén, és a rongálás sem egyes városrészekre jellemző: Fehérvár szinte minden részén javítaniuk kell emiatt padokat. Egy biztos, hogy a legtöbb vandalizmus általában éjszaka történik.