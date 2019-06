Eredményes tanulókat fogadtak a fehérvári Városházán

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, a Szakma Kiváló Tanulója Verseny, az Ágazati és Ágazaton kívüli Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Verseny és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen sikerrel szerepelt középiskolás diá­kokat, valamint felkészítő tanáraikat fogadták kedden délután a városháza dísztermében.

Javában tart a visszaszámlálás az iskolákban, hiszen pénteken lesz a tanév utolsó tanítási napja, hétfőn pedig már a nyári szünetet élvezheti a diákok többsége.

A 2018/19-es tanév sike­reit elérő középiskolás diákoknak és tanáraiknak mondott köszönetet Cser-Palkovics András polgármester, aki beszédében rámutatott: az eredmények okán büszkén mondhatja el a város, hogy intézményeiben számos tehetséges fiatal tanul, akik szívesen megmutatják szorgalmukat, kitartásukat és az általuk választott szakma iránti elkötelezettségüket a különböző országos versenyeken. A polgármester azt is örömtelinek tartja, hogy a diákok egy része olyan szakmákban ért el sikereket, amelyek jelenleg hiányszakmának minősülnek Magyarországon, ezért nem is kívánhatunk mást, mint hogy ezek a tehetségek később is itthon, azon belül is városunkban, vagy annak környékén kamatoztassák tudásukat.

A város vezetése fontosnak tartja, hogy Székesfehérvár elismerje az elért sikereket, eredményeket, és ezért köszönetet is mondjon egy oklevéllel s némi jelképes ajándékkal a diákoknak és felkészítő tanáraiknak egyaránt.

Az eseményen öt fehérvári intézmény huszonhét diákját és húsz pedagógusát köszöntötték.