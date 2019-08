Erdélyiek is voltak a szentiváni falunap résztvevői között

A tizennegyedik falunapot Szent István királyunk ünnepével és a település búcsújával összehangoltan rendezték a hosszú hétvégén az általános iskola melletti sportpályán.

Az időjárás végig kegyes volt a kilátogatókhoz, így valamennyi tervezett programot sikerült a szervezőknek lebonyolítani.

A nap hangulatát már a dél­előtt folyamán megalapozta a kispályás labdarúgótorna, melyet a Feláldozhatók csapata nyert meg, a gárda az első helyért vívott küzdelemben a Kockahas és a Family Guys alakulatát előzte meg.

Az ünnepélyes megnyitón Husvéth Imre polgármester köszöntötte a megjelenteket, külön kiemelve a dél-mezőföldi falu leendő testvértelepülésének, az erdélyi Vajdaszentivány megjelent képviselőit.

A két község között már a korábbi Szentiváni Charta keretein belül is volt kapcsolat, ez a jövőben még szorosabbra fűződik majd.

Július végén az alsószent­iváni képviselő-testület már ellátogatott Vajdaszentiványra, most ezt a látogatást viszonozták erdélyi vendégeik.

Folytatás október 5-én, az I. Alsószentiváni Diófesztiválon!

A színpadon olyan szórakoztatók sora gondoskodott a felhőtlen hangulatról, mint az alapi Ten Dance tánccsoport (köztük két helyi diákkal), a Jó Laci Betyár, Tihanyi Tóth Csaba operettműsorával vagy éppen a retró slágerek előadói. A produkciókat szép számú nézősereg tekintette meg, s ahogy telt a délután, úgy lett egyre nagyobb a sokaság.

A legkisebbeket arcfestés, buborékfoci, lézerharc, több ügyességi játék és a sárbogárdi tűzoltók jóvoltából habparti is várta, valamint az interaktív műsorban is felléphettek. A nagyobbak az íjászkodást is kipróbálhatták.

A szervezők főzőversenyt és süteménysütő versenyt is hirdettek, és a bográcsokban rotyogó finomságok sora biztosította, hogy senki ne maradjon éhen.

A jól sikerült fesztivált tűzijáték, majd hajnalig tartó szabadtéri bál zárta.