Erdei iskolába járnak a soponyai gyerekek

Nyáron iskolába? Ha erdei iskoláról van szó, akkor a válasz: igen!

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Ezen a nyáron már két tábort is rendeztek Soponyán, a Gilice Erdészeti Erdei Iskola és Óvoda berkeiben. A Zöld kaland és a Vadász-erdész napközis táborok tematikája hasonló volt, néhány programelemük mégis különbözött. Előbbi olyan komplex, játékos foglalkozásokat tartalmazott, melyek ötvözték a természetismereti, vadászati, erdészeti és ornitológiával kapcsolatos ismereteket, míg utóbbinál kiemelten az erdészek és a vadászok tevékenységi köreivel ismerkedhettek meg az általános iskolás lurkók.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A szervezők, a Vadex szakértői minden nap Székesfehérváron várták a gyermekeket, akikkel aztán Soponya felé vették az irányt egy helyközi járattal. Az ifjak Budapestről, Bodajkról, Úrhidáról és Velencéről egyaránt érkeztek, a programokat pedig mindnyájan élvezték. Nem csoda: volt íjászat, nyomkeresés, madárgyűrűzési bemutató és spektíves madárfigyelés is – tudtuk meg Véninger Eszter erdeiiskola-vezetőtől, aki azt is elmondta, szerencsére a táboronkénti mintegy húsz-húsz gyerkőc alapvetően is nagy természetkedvelő.