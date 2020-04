Épületről épületre haladnak Alsószentivánon

Düledező-omladozó házikónak tűnik most a kultúrháznak szánt épület. Ráfér a felújítás!

A pályázatok végre beérnek Alsószentivánon: úgy tűnik, augusztus környékén elindulhat a művelődési ház energetikai felújítása, amellyel a Dél-Fejér megyei településnek egy méltó közösségi színteret adhat majd az önkormányzat. Emellett két épület korszerűsítése is folyamatban van. A kivitelezést hosszú várakozás előzte meg, ugyanis a forrást már 2017-ben elnyerték a településen, a munkálatok – megfelelő szakember híján – mégis csupán két héttel ezelőtt kezdődhettek meg. Lerántjuk a leplet: az orvosi rendelőről és a polgármesteri hivatalról van szó!

A felújítás már most látványos, holott a készültségi állapot egyelőre harminc–negyven százalékon áll. Amíg az orvosi rendelő épületét átalakítják – energetikai korszerűsítés zajlik itt –, addig a doktornő Alapon dolgozik ügyeletben. A szigorítás itt is érvényes: bárkihez nem mehet ki az orvos, a gyógyszerkiváltást pedig igyekeznek helyben megoldani. Vagyis az asszisztens minden reggel összeírja, mire van szükségük a településen élőknek, másnapra pedig beszerzi azt. Sürgős esetben egy alsószentiváni lakos autóval már aznap elhozza Alapról az igényelt szereket.

Az energetikai felújítás a nyílászárók cseréjét, a külső hőszigetelést és a fűtés leválasztását is magában foglalja, utóbbi esetében az önkormányzattól különálló kazánt kap majd az épület. A hivatalban zajló munkálatok nagyobb volumenűek: a kivitelezők termeket vonnak össze, alakítanak át, s teszik akadálymentessé a helyiségeket. A felújítást a korábbi házasságkötő teremmel kezdték. Mivel a helyiség már 90 százalékos készültségi szinten áll, oda költöztek be a dolgozók. Az épületben egy kis teakonyha is helyet kap, a hő megtartását a külső szigetelés is segíti majd – értesültünk Husvéth Imre polgármestertől.