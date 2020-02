Épül az új óvoda Tabajdon, majd egy bölcsőde követi

A felújított iskola tőszomszédságában, a mezítlábas park, Nepomuki Szent János-szobor és a kis patak hangulatos környezetében épül az új óvoda. A református egyházközség által fenntartott intézményekhez csatlakozik a bölcsőde is.

Az ezerlelkes Tabajdon hosszú évtizedeken át „mozgott” a gyermeklétszám, 2006-ban is csak alsó tagozat működött. Erős és határozott döntést hoztak a helyiek, beleértve az önkormányzatot és a református egyházközséget – utóbbi sosem csak a lelkész, előbbi sosem csak a polgármester és testülete. Szükségesek hozzá a helyi lakosok, tartozzanak bármely vallás vagy politikai meggyőződés képzeletbeli zászlaja alá, tudat alatt valahova mindig voksolnak. Tabajdon a legjobb ügyért tették: legyen iskola, maradjanak a fiatalok.

Az akkori polgármester, Temesszentandrási György és az azon esztendőben érkezett református lelkész, Zsirka László összefogott a tabajdi véleményformáló lokálpatriótákkal, s 2007-ben megalapították a helyi egyházközség által működtetett Mészöly Gedeon Református Általános Iskolát és Óvodát. Lapunk követte a történetet, a tabajdiak nem ellenkeztek, hogy miért egyházi és így tovább (tudjuk, ez több helyütt előfordult), miként gyorsan ki is derült, hogy jó „ötlet” volt saját kézbe venni jövőjüket. Felmenőleg (négy év alatt) felállt a nyolcosztályos tanítási metódus, az első igazgatót, az azóta távozott tabajdi Zsár Ernőnét váltotta Hufnágel Anna, a szintén karizmatikus, elkötelezett pedagógus, s maga Zsirka tiszteletes is tanít, aktív résztvevője az iskola mindennapjainak. A háziorvos-polgármestertől már az elmúlt önkormányzati ciklusban átvette a stafétabotot az ifjú Bárányos Csaba településvezetői minőségében – idén ötödmagával alkotják a testületet, alpolgármestere Rácz Sándor. Pályázati pénzből megújult az általános iskola, a művelődési házat is felújították, korszerűsítették.

– Falugyűlést hívtunk össze annak idején az iskola ügyében, ragaszkodtam hozzá – erősíti meg Zsirka László tiszteletes, a Vértesaljai Református Egyházmegye főjegyzője, esperes-helyettes a történteket. – Természetesen állami és egyházi működési normával működteti a tabajdi egyházközség immáron az óvodát és az iskolát is. Miután azonban a kicsi és elavult óvoda épületét ki kellett váltanunk, itt is összefogtunk. Az önkormányzat pályázaton nyert eredetileg 140 millió forintot új óvodára, de kitűnt, nem lesz elegendő a pénz, az építkezési árrobbanások miatt sem. A Magyarországi Református Egyház Zsinata harminc milliárd forint kormányzati támogatást kapott óvodaépítési programra, ebből mintegy hatvan óvoda épül országszerte.

Tabajd a 367 millió forintos teljes építési költséget megkapja a református egyháztól, de meg kellett vennie az önkormányzattól ehhez a telket. Megtörtént, már építkeznek, év végére a gyerekek beköltözhetnek. Az önkormányzat ilyen módon fel nem használt pályázati támogatását pedig bölcsődeépítésre fordítják, igényes tervek alapján összekötve a két építményt – annak is hamarosan nekifognak. Jelmondatuk az iskola aulájában is olvasható: „Mert rajtunk itt az Úr nagy, csoda dolgot mível…” – idézi a lelkész a Református Énekeskönyv egyik dicséretét.

– A valamikori egycsoportos, időközben átalakítgatott óvodánkban már két csoportra való gyermek jár – hangsúlyozza Hufnágel Anna intézményvezető. – Jelenleg negyvenhárom óvodásunk van, három óvónő és egy pedagógiai asszisztens dolgozik velük az eléggé szűkös épületben. A korszerű és jól felszerelt leendő óvodában fejlesztőszobát és tornatermet is kialakítunk, ez utóbbit az iskolásokkal közösen használhatjuk majd, mert nekünk is csak egy kisebb tornaszobánk van. Tervezhetjük a magas szintű szakmai programokat – foglalja össze a lépésenként elért eredményeket és a terveket az igazgatónő. Az iskola az önkormányzattal közösen minden jeles eseményen jelen van, a hagyományokat élteti. A nemzeti ünnepeken a gyermekhangok dobogtatják meg a felnőttek szívét – a vidéki kicsi, erős közösség kitart, nem fogyatkozik.