Éppen pénteken tehetsz az egészségedért!

Az egészségért, s vele a lelki egészségért sokféleképpen tehetünk kicsiben és hétköznapian is, vallja Kolumbán Ottilia háziorvos. Ha nem gondolunk nagy dolgokra, akkor is tudunk tenni magunkért.

Mentálhigiénés egészségklub – így hangzik kicsit tudományosan és hivatalosan az Éppen péntek! klub meghatározása, Kolumbán Ottilia doktornő fia javasolta a jópofa és beszédes elnevezést. Tény, hogy mivel hétköznap délelőttre időzítette a rendszeres találkozókat, a többség az idősebb korosztályból kerül ki, de megjelennek fiatalok és középkorúak is egy-egy izgalmasabb téma hallatán. Legutóbb Kovács Miklós Baracskán élő fizikus és csillagász tartott érthető és szórakoztató tudományos előadást arról, hogy miként hatnak ránk a Hold és a csillagok, a Nap és az univerzum látványa és jelenségei, sugárzása és mozgásai.

Ottilia doktornő nem titkolja, orvosként nagy tisztelője a minden orvosok atyjaként számon tartott Hippokratésznek, s nem tartja kevésbé fontosnak a mondást: Ép testben ép lélek. Mondjuk is, hisszük is, de nem ritkán úgy, mint valami verssort, szállóigét, talán közhelyet, s tovább lépünk. A doktornő azonban a legújabb kori medicinák mellett is hangsúlyozza, megtoldva egy-egy imával. Néhányszor Récsei Norbert plébánost is meghívta, mit gondol, mit tart az egészségről, a lelki egyensúlyról, mondja el nekik éppen pénteken. Nem kötelező sem el-, sem megfogadni, amit mond, de hátha szívbe, észbe talál valamely meglátása.

A baracskai klubban különben sem kötelező semmi, hacsak a nyitottságot nem veszik annak, ami az ilyen testi-lelki kis edzéssel, tréninggel jár. Kolumbán Ottilia stílusa és orvosi „technikája” sajátos, lévén székelyföldi, a marosvásárhelyi egyetemen végzett, pályája elején települt át Magyarországra. Őrzi az otthonról hozott egyszerűséget és természetközeli gondolkodásmódot, s a magas képzettséggel és szaktudással ötvözve mindezt, a rá jellemző metódussá fejlesztette. A gondolat, az elhatározás, elménk, lelkünk tudatos irányítása, de legalább erős befolyásolása szerinte (fél)csodákra képes.

Egyik összejövetelükön végigjárták a helybéliekkel a fontos helyszíneket, amelyek részei hétköznapi életüknek. Az iskola, az óvoda, a bolt, a templom, a posta. Kinek mi jut eszébe róluk? A posta… míg nem volt sem internet, sem telefon, írtuk-kaptuk a kézzel írott leveleket, s a szerelmesleveleket – indította el a gondolatot. A résztvevők maguk is elcsodálkoztak a feltörő emlékektől – aki akarta, elmesélte! Nevetésekkel, elérzékenyülésekkel. S kedvük szerinti tornagyakorlatokkal a friss levegőn, sétával, lazítással.

A csillagász tehát a telihold hatásáról beszélt, s igyekezett cáfolni a holdkórosságról tartott misztikumot. A doktornő halkan hozzátette: a komoly kórházakban figyelik a Hold állását, mert teliholdkor több a vérzéses szövődmény. A következő találkozókon lesz szó a meseterápiáról, a humán meteorológiáról, meghívják a községben élő kerekesszékeseket, s terveznek egy pannonhalmi kirándulást is. Hippokratész másik mondásával búcsúzott az Éppen péntek! csapatától a doktornő: Fejed legyen hidegen, hasad tele, lábad melegen, s fütyülj az orvosra!”