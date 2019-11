Ennyi baleset volt a tavalyi évhez képest idén Fejér megyében

Októberben a rendőrség közleményben tájékoztatott arról, hogy mintegy 3 hét alatt 50 ember vesztette életét közlekedési balesetben. Figyelmeztetésként „vörös kódot” adtak ki.

„A balesetekben gyerekek, fiatal lányok, férfiak, anyák, apák, nagymamák, nagypapák, autósok, kerékpárosok, teherautó-sofőrök, motorosok és gyalogosok vesztették életüket. A bekövetkezett esetek elemzésekor nem találtunk logikai összefüggéseket. Egy biztos, hogy minden történés eredőjének hátterében a közlekedő ember állt” – olvasható a közleményben. Lapunk utánajárt a Fejér megyei helyzetnek. Az eredmény röviden: a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság területén – ahogy az infografikán is látszik – az idei és a tavalyi év azonos időszakait összehasonlítva, csökkent a balesetek, azon belül a halálos balesetek száma is. A témáról azonban mindenképpen beszélni kell!

A közlekedés társadalmunk jellemzőit tükrözi vissza

– Vannak általános okok, amikre vissza lehet vezetni a baleseteket, de a bekövetkezés módja minden esetben egyedi. Az viszont elmondható, hogy minden halálos baleset mögött a KRESZ szándékos vagy gondatlanságból eredő megsértése húzódik meg. A statisztikai adatokból kiolvasható, hogy ezek közül a gyorshajtás a leggyakoribb. Ez lehet abszolút, amikor az adott útszakaszon a megengedett sebességet lépi túl a vezető és lehet relatív, amikor ugyan nem éri el a maximálisan megengedett sebességet, viszont nem az útviszonyoknak megfelelő tempót választ. Ez utóbbinak legtöbbször pályaelhagyás az eredménye – magyarázta Csibrik Csaba rendőr alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság alosztályvezetője, akitől azt is megtudtuk, a rendszeres sebességmérő akcióknak, illetve a fix ellenőrzési pontoknak van visszatartó hatásuk. Tapasztalatok szerint az autósok nagy része jóval lassabban halad, ha meglátja fentiek valamelyikét. Ameddig ki nem ér a hatósugarából. Pedig például a Siófok-Budapest távolságon mindössze 6-7 percet nyernek, ha 130 helyett 150 kilométeres óránkénti sebességgel hajtanak az autópályán. Meg kell említeni azt is, sokszor türelmetlenül, önző módon, sőt erőszakosan vezetnek emberek, ami szintén okozhat balesetet.



– A közlekedők ugyanazokat a viselkedési mintákat képezik le, mint ami a társadalom egészére jellemző. Rohanó világban élünk, sok mindent akarunk belezsúfolni a nap 24 órájába. Ezért sietünk, türelmetlenek, idegesek vagyunk. Ez jellemző a közlekedésre is: nem engedjük be a másikat, önzők vagyunk, gyorsan hajtunk, nem koncentrálunk, mert vezetés közben még mással is foglalkozunk – mondta el az alezredes. Ezekből pedig jön a követési távolság be nem tartása – főként nyáron történnek az autópályákon ráfutásos balesetek –, a rossz vagy be nem fejezett előzés, az úttestről lesodródás és a „vakon vezetés”, hogy csak néhány baleseti okot említsünk. És akkor a vezető korát, mint baleseti tényezőt még nem is említettük. Csibrik Csaba szerint leginkább a fiatal felnőtt korosztály veszélyeztetett ilyen szempontból, akiknek már nem friss a jogosítványuk, de még nincs meg a kellő rutinjuk sem. És ide sorolhatók az idősebbek is, akiknek lassabb a reakcióidejük, esetleg rosszabb a hallásuk, látásuk. A balesetet okozó sofőrök életkorára vonatkozó statisztikát ugyan nem vezetnek, de tapasztalatok szerint az idősebb korosztály nem okoz több balesetet. Ezzel egy időben úgy tűnik, az ittas vezetést sikerült visszaszorítani, több halálos kimenetelű baleset történt az elsőbbség meg nem adásából vagy a követési távolság be nem tartásából, mint ittas vezetésből kifolyólag.

Javulhat a helyzet a 81-esen

– Azt is el lehet mondani, hogy Fejér megyében nincsen olyan baleseti gócpont, ahol egy adott szakaszon vagy kereszteződésen belül jelentősebb számú baleset következne be. A megyében a 8-as, a 81-es, a 62-es és 63-as, valamint a Fehérvárt Bicskével összekötő út jelentős átmenő forgalmat is lebonyolít, ezért úgy tűnhet, ezeken több a baleset. De olyan „halálút”, mint amilyen például az M6-os építése előtt a 6-os út volt, most nincs – tette hozzá Csibrik Csaba, aki szerint a helyzet javulhat a 81-esen az út kiszélesítésével, de ugyanez a jelenlegi forgalom növekedésével is járhat. Tervek szerint ugyanis az új 81-es az M1 és M5 autópályák összekötésével biztosítja majd azt, hogy a fővárost elkerülje a nagyobb nemzetközi átmenő forgalom. A forgalom mellett pedig sok egyéb technikai és útépítési részlettől is függ, hogy alakul a 81-esen a balesetek száma. Egy szó, mint száz: minden körülmények között tartsák be a sebességhatárokat, használják a gépjármű passzív biztonsági eszközeit, és kellő körültekintéssel vegyenek részt a forgalomban – tanácsolta zárásként az alezredes.

Vezető képünk illusztráció!