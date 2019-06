Emléktáblát szeretnének a felújított Szent István Székesegyházra

Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Fejér megyei szervezetének elnöke, Sinka Jenő, pénteken tartott sajtótájékoztatóján kifejtette: a felújított Szent István Székesegyház a szervezet reményei szerint hamarosan az 1956-os forradalom és szabadságharc székesfehérvári mártírjainak és áldozatainak nevét tartalmazó emléktáblával gazdagodhat.

Majd pedig azt is hozzátette a péntek délelőtti tájékoztatón: reméli továbbá azt is, hogy a tér méltó helyszíne lesz a korábbiakhoz hasonlóan a továbbiakban is a dicső események előtt tisztelgő megemlékezéseknek.