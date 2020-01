Emlékezni most már tényszerűen kell: Pátka és a doni áttörés

A doni áttörésre való emlékezés egyik üzenete, hogy nem szabad más nemzetek igája alá hajtani a magyar seregek fejét – fogalmazott hétfőn reggel a koszorúzással és gyertyagyújtással egybekötött megemlékezésen a pátkai polgármester.

A doni áttörés 77. évfordulójára emlékeztek Pátkán hétfőn reggel a Vak Bottyán téri II. világháborús emlékműnél.

– Gyászos nap volt ez a magyar honvédségnek és a magyar népnek – fogalmazott Varga Géza önkormányzati képviselő, a humánerőforrásbizottság elnöke az egybegyűltek előtt, majd pedig hozzátette: – 1943. január 12-én az oroszok áttörték a Donnál a magyar vonalakat. A magyar hadsereget megsemmisítették, meghalt, fogságba esett, megsebesült 128 ezer magyar. Ezt a vereséget nem tudtuk kiheverni sosem – mondta, s kérte, hogy emlékezzenek a pátkai és a Pátka környékén elhunyt világháborús áldozatokra is. Nagy Dániel, Pátka polgármestere szintén szólt a megemlékezőkhöz:

– A 20. század egyik legnagyobb magyar katonai összeomlása, vesztesége volt az, amiről most megemlékezünk, hiszen a 200 ezerből nagyjából 60 ezren tértek haza. Az eseményt követően lassan állt helyre a rend, s kezdtünk el megemlékezni róla. Jó látni, hogy itt vagyunk és megemlékezünk azokról – akár szüleinkről, nagyszüleinkről, családtagjainkról –, akik részt vettek a második világháborúban. A következő generációk miatt pedig az is fontos, hogy tényszerűen megismerjük azokat az eseményeket, melyek a doni történésekhez vezettek. Sokáig nem emlékeztünk meg róluk, először a családok gyásza, majd a politikai vezetők szégyenérzete miatt, aztán kicsit mindig valamilyen felhangot kapott a megemlékezés. Pedig nagyon fontos az az üzenet, hogy sosem szabad ezentúl átadni a magyar seregeket más nemzet vezetése alá. Fontosnak tartom megemlíteni ezt a fajta függetlenséget akkor, amikor arról beszélünk, milyen is volt a második világháború. Nem szabad, hogy még egyszer megtörténjen az, hogy más nemzetek igája alá hajtott fejjel menjünk harcolni! Fontos, hogy a saját érdekeit mindig meg tudja őrizni a magyar nemzet, hiszen ha a tragédiákat nézzük, mindig valaki másért is harcolt ez a nép. Sok pátkai is részt vett ezekben a csatákban, sokan ott maradtak és voltak, akik visszatértek – maradjanak meg mindig emlékezetünkben.

Ezt követően áldást mondott Tallér Krisztián katolikus plébános és Országh István református lelkész.