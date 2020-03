Emlékezés a fehérvári építészre, Schulz Istvánra

Tíz éve, hogy eltávozott egy örökifjú, kedves, vidám ember, a szakmáját és városát megszállottan szerető építész, Schulz István (1934–2010).

Gazdag, színes életutat járt végig, és örök érvényű jeleket hagyott maga után. A Fejér Megyei Tervező­iroda munkatársa volt harminc éven át. Öröm volt nézni szép építészvonalakkal megrajzolt terveit, szabadkézzel húzott, gondos részletrajzait. 25 évesen tervezte meg a Balatoni úti szakmunkásképző iskolát, ami a mai ízlés szerint is változatlanul friss erővel hat. Nevéhez fűződik a Lottóház, az egészségügyi szakiskola, a kollégiumával együtt, valamint a mai Székesfehérvár egyik legszebb épülete, a vízpartra telepített, csillagvizsgálós Ifjúság Háza, a mai A Szabadművelődés Háza.

Munkássága összeforrott Fejér megye és a fehérvári történelmi belváros látható és rejtett emlékeivel. Nevét őrzik a felújított műemlék épületek, az igényesen helyreállított, több évszázados homlokzatok, foghíjbeépítések, a Géza nagyfejedelem tér újszerű há­zai. Országos jelentőségű munkát végzett a nyolcvanas években Székesfehérvár műemléki rehabilitációs rendezési tervének elkészítésével, a régész, művészettörténész, levéltáros közreműködők mun­kájának összehangolásával. Az újszerű metodika, a kutatás gazdagsága, az összes belvárosi ház felmérése és az elkészült hatalmas tervanyag ma is példaértékű, minden műemléki tervezésnek azóta is alapjául szolgál. A szeretettel megtervezett öreghegyi Szent Donát-kápolna örök időkre őrzi Schulz István építészi kézjegyét és a hamvait is.

Schulz István építészre em­lékeznek kollégái, barátai, tisztelői március 13-án, pénteken délután két órakor az emléktáblája előtt a Kossuth utcai tömbbelsőben.