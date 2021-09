Elszántság és lelkesedés hajtja a fehérvári kadétifjakat

Motivációs táborban készültek nem is oly távoli jövőjükre a Székesfehérvári SZC Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákjai. A fiatalok az intézményben elindított Honvéd Kadét Program első évfolyamára nyertek felvételt.

A tábornap katonai foglalkozásait az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred állománya bonyolította le az alakulat fehérvári laktanyájában: ebben, a teljesség igénye nélkül biztonsági előadás, akadálypálya-foglalkozás és közelharc bemutató is helyet kapott, de fegyverzet-, gép- és harcjármű technikai, illetve híradó technikai foglalkozásokon is részt vettek a fiatalok. Az ezred sportpályáján zajlott különböző programelemeken az alakulat felelősei mellett iskolai kísérő – leendő osztályfőnökük – is jelen volt.

A motivációs tábor résztvevőit Csizmadia Lajos főtörzszászlós, az alakulat vezénylőzászlósa fogadta, aki köszöntőjében kiemelte: az akadályversenyhez úgy álljanak hozzá a kadétok, hogy nem a részvétel, hanem a győzelem a fontos. Sikeralapú gondolkodásmódot kért tehát tőlük, amelyet valamennyien meg is fogadtak a nap során. Hiszen, ha nem így történt volna, az feladással, vesztéssel járna.

Ugyanakkor, a csapatmunka is nélkülözhetetlen a honvéd létben. Ahogy fogalmazott: valaki lehet gyorsabb, erősebb a másiknál, de más-más jellegű feladatban akár a gyengébb is sikeresebbnek bizonyulhat és abban bizonyíthat. – Ez igaz lesz a jövőre is, tanulmányaikra is – húzta alá a vezénylőzászlós, aki a bajtársiasságról, vagyis az egymás felé irányuló bizalomról is szót ejtett. – Nem élünk vissza a másik bizalmával és segítjük egymást! – világított rá a katonák közt uralkodó szokásjogból egy lényeges pontra.

A fiatalok ötéves kadétképzésben vesznek részt: ezért is lényeges számukra egy másik alapgondolatot rögzíteni: az összetartás fontosságát, a fáradtabb társ motiválását. Elszántság, lelkesedés, biztonság és az élő erő védelme – ezek a fogalmak hangzottak még el a vezénylő zászlós részéről, amelyet rendre próbáltak is megfogadni az ifjú kadétok első,,bevetésük” során.

– Szeptember elsején kezdik tanulmányaikat a diákok, 30 fős osztálylétszámmal – erről Balogh Ágnes, a kadétok angol szakos osztályfőnöke beszélt. Mint emlékeztetett: a gyerekek képzésük kezdetén egy békatábornak nevezett program keretében érkeztek a laktanyába. tanulmányaik honvédelmi informatikai szakirányra is kiterjednek majd.

Leendő osztályfőnökük megelégedéssel konstatálta: ahhoz képest, hogy először jártak laktanyában a gyerekek, igen fegyelmezettnek mutatkoztak. A beiratkozáskor sokukról kiderült: vagy ismerős, vagy családi indíttatásból választották a katonai pályát, ám, az is sokakat motivált, hogy idősebb – 10-11 évfolyamos – diáktársaik több éve végeznek ilyen irányú képzést és csak jókat hallottak tőlük. Érdekesség, hogy többen nem a közelből, hanem még Budapestről és a főváros környékéről is jelentkeztek erre a képzéstípusra. A kadétok az ötödik év végén kapják kézhez szakmai és érettségi bizonyítványukat. – Úgy érzem, sikerült ráhangolódniuk a témára és a beiratkozásra is szívesen jöttek. Ez más osztályoknál nem mindig történik így – foglalta össze tapasztalatait osztályfőnökük.

Az apostagi Dombi György Márkot kisgyerek kora óta vonzza a honvédelmi pálya. – Hetedikben láttam egy katonai suli által tartott kiképzést. Azt mondták, ha kibírok egy honvédelmi tábort, akkor menjek katonai képzésre. – Másodjára voltam már táborban, most pedig itt vagyok – ecsetelte a kadétjelölt, aki reményeket, új tudást és persze bajtársiasságot vár az előtte álló esztendőktől. Mint mondta, azért is jelentett nagy élményt számára az eltelt nap, mert laktanyában még nem igen járt és páncélozott járművön sem ült. Amit tanul a képzés keretében, azok közt a táborban látott kézitusa és közelharc is lesz és a komplex természettudomány is érdekli. Mindezek miatt is rendkívül várja már a tanévkezdést.