Első alkalommal sétálnak a daganatos betegekért Velencén

Az elmúlt évtizedben sajnos szinte mindenki családjában megjelent már a daganatos betegségek valamelyike. A védőnők, munkájuk során naponta hallanak újabb eseteket, látogatva a családok otthonát, vagy éppen a diákok mesélnek a tragédiákról, amelyeket a családok megélnek egy-egy betegség felbukkanásakor. Alapiné Tabi Rita, a velencei védőnői szolgálat munkatársa mesélt arról, hogy figyelemfelhívó sétát terveznek a városban – éppen azért, hogy az érintettek érezzék: nincsenek egyedül.

– A tudomány naponta bővelkedik új felfedezésekben, a rákos folyamatok megállíthatóságáról, új módszerekről, a reményről olvashatunk, amelyek számtalan rákbeteg esélyeit növelik. Ma már az is nyilvánvaló, hogy magunkra figyeléssel, figyelmet fordítva az önvizsgálatokra, a szűréseken való megjelenéssel megelőzhető, és korai időszakban felfedezve szerencsés kimenetelű is lehet a betegséggel való találkozás – mondja a védőnő, hozzátéve, hogy a védőnői szolgálat a nővédelem, a családgondozás és az iskolai közösség színterein mind több információval látja el a családokat, a lakosságot.

Felhívják a figyelmet a szűrésre, tanítják az önvizsgálatot, segítenek eligazodni a betegségek világában, támaszt adnak a legnehezebb napokban, illetve életviteli, valamint életmódi tanácsokkal szolgálnak, példát adnak a fiataloknak. Mindezt azért, hogy az egészség megőrzése, a betegségek elkerülése valóban értékké váljon minden életkorban.

– A Velencére tervezett séta is a megelőzést, a figyelemfelhívást célozza meg. Meghívott vendégeink, beszélgetőpartnereink segítenek eligazodni a megelőzés számtalan területén. Példákkal, tapasztalatokkal, játékkal, oktatófilmmel, valamint videójátékkal próbáljuk megszólítani a sokféle emberi közösséget. Lesz lehetőség kérdezni, ismerkedni a rizikófaktorokkal, szembenézni saját esélyeinkkel – teszi hozzá a szakember. A programon hallhatunk előadásokat a napozásról, a mellrákról, a sok port kavaró humán papillóma vírusról, a kezelésekről, a leletek értelmezéséről is. Bemutatkozik a Mellrák Oltalom blog szerzője, elfogadta a meghívásunkat a fehérvári székhelyű Kézen Fogva Onkológia Klub, a pusztaszabolcsi Napraforgó Klub, akik az iskolások oktatási programjával mutatkoznak be Juhász Judit irányítása alatt. Szeretnénk megismertetni az önkéntes munka lehetőségével azokat, akik erőt éreznek magukban, és szívesen állnának a támogatók oldalára. Meghívtam Marton Jánost és Csapó Éva egészségfejlesztőket, akik neve már jól ismert lehet a megyében, Velencén azonban mégsem jártak eddig. Ők a dohányzás szervezetre gyakorolt hatásáról, a méhnyakrák megelőzéséről fognak beszélgetni az érdeklődőkkel. Utolsóként, de méltán nem utolsó sorban említeném meg a legnagyobb múlttal rendelkező Magyar Rákellenes Ligát, akik lelkesen vesznek részt a program szakmai támogatásában.

A helyi önkormányzat, Koszti András polgármester támogatásával valósul meg a séta, mégpedig május 11-én 14 órakor a Velence Korzó szökőkútja mellől. A séta előtt feltűzik a mellrák elleni összefogás rózsaszín szalagját, valamint a petefészekrák jelképét – egy mályvabokrot – ültetnek el közösen.