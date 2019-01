Elsején nem volt hulladékszállítás a fehérvári Öreghegyen

Székesfehérvár Százhúsz literes kukák az utcák mindkét oldalán. Szürkék is: kommunális. Kékek is: szelektívet gyűjtők. Öreghegy utcáin napok óta hiába ácsingóznak az ingatlanok előtt. Senki nem jött értük. Tele vannak nagyon.

Több öreghegyi lakos is jelezte szerkesztőségünknek, hogy a kedd hajnalra kihelyezett kukák ürítése feléjük bizony elmaradt. S az elmúlt napok szeleburdi, huzatos időjárása itt-ott fel is döntött pár edényt: így több helyen játszott szimultán kukászacskókkal a szél. Mint azt az erre lakók tudják, hétfőn este szokás Öreghegyen kirakni a kukákat, hogy aztán reggelre kelve behozhassák, miután begyűjtötték tartalmát a depóniások. A most kedd az ugyebár január elseje volt, durmolós, piros betűs ünnep. Mint hallottuk, egy héttel korábban, december 25-én, karácsony első napján egyébként elvitték a szemetet a kukásautók, hiába kiemelt ünnepnap az is.

Mi magunk tegnap a Fiskális útról indítva tartottunk terepszemlét, onnan kaptattunk felfelé a Selmeci úton, majd a Galgóci utcán visszafordulva kicsit arrébb is fürkésztünk, vizslattunk: a Pozsonyi úton, a Késmárki meg a Páloczi Horváth Ádám utcában is. Valóban, szinte mindenhol sok kuka álldogált párban-vigyázban a házak előtt.

Fedeleik kalapot emelő kezű régi vágású urakra hajaztak, mintha tisztelegtek volna az utca embereinek, megemelkedtek kicsit: kikandikált belőlük a szemét. Na mármost, feltárcsáztuk az illetékeseket, a Depónia Nonprofit Kft-t. Polónyi Dóra PR vezető emlékeztetett bennünket arra az évtizedek óta konstans állapotra, hogy újév napján és húsvéthétfőn nem zajlik szemétbegyűjtés. Erről többek között az évenkénti hulladéknaptár tájékoztatja az embereket, annak bal felső sarkában jelezték, hogy húsvéthétfő és újév napja kivételével minden ünnepnapon zavartalan a hulladékszállítás. Honlapjukon egy november 29-én posztolt hírben írták: „2019. január 1-én esedékes hulladékszállítást 2018. december 30-án végezzük.”

Ez az információ Polónyi Dóra elmondása szerint többek között a város honlapjára is kikerült. Úgyhogy a kukásautó az jött, csak előbb.

Figyeljenek! Nem lesz ez másképpen idén sem.

