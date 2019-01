Elrendelték a halasztást, egy évre felfüggesztették a csónakkikötők bontását

Sarf Györgyöt, a Magyar Országos Horgász Szövetség velencei-tavi kirendeltségének vezetőjét kérdeztük a többi között arról, milyennek ítéli a Velencei-tó 2018-as esztendejét a horgászat szempontjából.

– Leginkább a korábbi évekhez tudom viszonyítani – válaszolt Sarf György. – 2018-ban több nagy változás történt, az egyik, hogy májusban feloldottuk a pontytilalmat, miután erre a halgazdálkodási hatóság engedélyt adott. Ennek is köszönhetően egyrészt a jegyforgalom, másrészt a visszajelzett fogások száma azt mutatta, hogy eredményesebb lett a horgászat, mint egy évvel korábban. Úgy érzékeltem, hogy a nyár során több elégedett horgásszal találkoztunk, mint az elmúlt években.

Csak a nyári hónapokban?

– Októberben visszaesett a fogás, „megállt a hal”. Nagyon furcsa volt ez az ősz. Sokáig kitartott a meleg, a nappali hőmérséklet és a víz hőmérséklete, így tulajdonképpen a természet „megcsúszott” és jó néhány hét késésbe került. Ennek következtében az igazi ragadozóhorgászat is később kezdődött el, amely mindig fontos időszak a tó életében.

Aki panaszkodik, elsősorban azt állítja, kevés a hal a tóban, és többet kellene telepíteni… Nekik mit mond?

– Ötéves halgazdálkodási terv alapján évről évre ugyanazt a mennyiséget helyezzük a Velencei-tóba. A legnagyobb mértékben háromnyaras, „piaci” pontyot tavasztól őszig nagyjából egyenletesen elosztva igyekeztünk telepíteni. November elején volt az utolsó szállítmány. A telepítéseket az érintett horgászegyesületek képviselőinek jelenlétében végeztük, többen Kajászóra is eljöttek, ahonnan a halat hozzuk. Így a helyszínen győződhettek meg arról, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű hal kerül a tóba.

Milyen a híre a Velencei-tónak a többi természetes vízhez viszonyítva?

– A távolabbi vidékeken élők mindig másként ítélik meg egy-egy horgászvíz minőségét és lehetőségeit, mint akik ott laknak. Másként vélekednek a helybéliek, másként az időszakosan itt tartózkodók. De a sporthorgászok is egészen eltérően fogják fel a dolgot, mint azok, akik elsősorban azért jönnek a tóhoz, hogy kifogják a család és a barátok számára a megfelelő mennyiségű halat. Sokat javítottunk a megítélésen: ehhez hozzájárult, hogy sokkal többet jelenünk meg a közösségi médiában, és rendszeresen beszámolunk a halőrök tapasztalatairól, a jó és a rekordfogásokról. Nyilván vannak olyanok, akik még több halat szeretnének fogni, s akad olyan is, aki nem érti meg, hogy egy 25 ezer forintos éves területi jeggyel miért nem vihet el száz darab másfél-két kilós pontyot. A horgászrendben igyekeztünk erre már már korábban úgy reagálni, hogy igazságosabb legyen a halak „elosztása”, s aki rövidebb időre jön a tó mellé horgászni, annak is jusson élmény és zsákmány. Ennek érdekében a jövőben tovább változtatunk a halgazdálkodás szerkezetén.

Mi a tapasztalat, sok az orv­halász?

– Magyarország természetes élővizeivel összehasonlítva nem jellemző olyan mérvű hallopás, illegális tevékenység, amely már bűncselekmény volna. Hálóhasználatra vagy állatkínzásra gondolok. Halőreink csupán néhány tucat esetben intézkedtek, ezek kisebb mértékű szabálytalanságok voltak. Ilyenkor a halőr általában először csak figyelmeztetésben részesíti az illetőt, ezt bejegyzik az állami horgászjegybe, s látják, ha ez megismétlődik.

Újdonság a kártyaalapú horgászjegy is. Mi a teendője a horgásznak?

– Januártól lesz ennek jelentősége. A 2019-es átmeneti év lesz, fokozatosan mindenkinek ki kell váltania a horgászkártyáját, de az állami jegy ugyanúgy megmarad, amelyet papíralapon kell vezetni.

Az egyesületek intézik a kiváltást?

– Igen, de a tó környékén legalább négy horgászboltban is segítséget nyújtanak. Máskülönben akinek van internetes kapcsolata, az számítógéppel 10-15 perc alatt meg tudja ezt oldani. Nem bonyolultabb, mint az internetes vásárlás.

Mi a helyzet a kikötők bontásával?

– Történt ezzel kapcsolatban egy félreértés. A kivitelező konzorcium már októberben el szerette volna bontani azokat a csónakkikötőket, amelyeket még használtak 2018-ban. Erre írásbeli felkérést küldtek, mert az öblök munkaterületté váltak. Az agárdi Béke utcai kikötőt és a Mohosz saját kikötőjét ki is ürítettük, ám a vízügyi igazgatóság úgy döntött, hogy mégsem kezdődik el a bontás. Elrendelték a halasztást, s csak 2019 késő őszén kezdik el a munkát, így még változatlan körülmények között használhatják a horgászok és a sportolók a tó kikötőit.

