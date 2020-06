Elővigyázatosak a ráckeresztúri óvónők

A Ráckeresztúri Mosoly Óvoda ügyelet helyett már a megszokott nyitvatartás szerint, ám továbbra is az óvintézkedéseket betartva fogadja az óvodásokat – nyilatkozta az intézmény vezetője, Gáborné Kutasi Katalin.

„A járványügyi előírások betartása továbbra is kötelező, így arra kérünk mindenkit, hogy tartsák be a védelmi intézkedéseket. Óvodánk továbbra is kiemelten ügyel a higié­niai előírások betartására. A gyerekeket a továbbiakban is a bejáratig lehet behozni, ott az intézmény dolgozói csengetéskor átveszik őket, és ha felmerül esetlegesen a betegség gyanúja, akkor a szülő köteles hazavinni. A szülők továbbra sem léphetnek be az intézményünkbe.”