Először rendeztek „campus-disznótorost” a Corvinuson

Nem szabad feledni a hagyományokat! Jól tudják ezt a Corvinuson is, ahol nem csupán az egykori kaszárnya katonamúltját őrzik méltósággal, de nem hagyják elfeledni azt sem, amit nagyanyáink és nagyapáink az ételkészítés – szakszerű szóval gasztronómia – területén hagyományoztak ránk.

Első alkalommal rendeztek úgynevezett „campus-disznótorost” a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán február 22-én, szombaton. Az esemény amolyan megszokott csapatépítő program volt, ahol a hűvös szélben is kitartó hallgatók kötetlenül, az első vizsgák után talán már némiképpen megkönnyebbülten ismerkedhettek a sertés feldolgozásának és elkészítésének fortélyaival. Ehhez maga a rektori megbízott, Mezőszentgyörgyi Dávid nyújtott segítséget, aki mezőgazdászként szorgalmazta a „toros” hétvége megszervezését.

Ehhez már a helyszín is adott volt, hiszen az elmúlt év szeptemberében átadták a campus megújult B épületét, azóta a székesfehérvári önkormányzat támogatásával az udvaron lerakták a díszburkolatot, kialakították a parkolókat, és jó ütemben dolgoznak a parkosításon is.

– Örülünk annak, hogy a tudományos konferenciák és más rendezvények után most már ilyen programokkal is hozzá tudunk járulni a város színes mindennapjaihoz – mondta Suplicz Zsolt, az oktatási intézmény kommunikációs szakértője. Hozzátette: most már több mint száz első évfolyamos hallgatója van a fehérvári campusnak, így az összlétszám közel háromszázra növekedett. Többen lettek, de a családias légkör megmaradt: ennek egyik eredménye lett a szombati közös sütés-főzés és aztán a jókedvű falatozás.

Az ötletgazda Mezőszentgyörgyi Dávid mellett ott volt a hallgatók gyűrűjében Pavlik Lívia kancellár asszony és helyettese, Czinderi Gábor, valamint nem hiányozhatott a kondérok és rostélyok mellől a campus igazgatója, Horváth Béla sem.