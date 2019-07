Előremutató módon köszöntik az újszülötteket Mezőszilason

Különös, „felcímkézett” fák nőttek újonnan Mezőszilason.

Legalábbis a 64-es főút mentén elhaladók erre lettek figyelmesek az utóbbi időszakban. A szokás, amely e fák megjelenésének alapjául szolgált, réginek mondható: idén kilencedik éve már, hogy az előző év (vagyis ezúttal a 2018-as esztendő) újszülöttjei saját, őshonos fát kaptak a településen az önkormányzat jóvoltából. A kezdeményezés Pethes Pál jelenlegi alpolgármesterhez köthető.

– Az alapot az önkormányzat nyilvántartása szolgáltatja, így keresünk fel minden szülőt, és érdeklődünk, hozzájárulnak-e a faültetéshez, azon gyermekük nevének feltüntetéséhez és a fa későbbi gondozásához – mesélte megkeresésünkre Magyar József polgármester, akitől azt is megtudtuk: ezeken az alkalmakon egy kisebb ajándékcsomagot (homokozókészletet, emléklapot) is hazavisznek az ünnepeltek.

A tavalyi évben 22 gyermek született, mindegyikük kapott fát, ezúttal a főút mentén. Korábban – a kezdeményezéshez kapcsolódva – köztereket is elneveztek, hogy ott fákat lehessen ültetni. Így jött létre a Széchenyi vagy a Rákóczi tér is. Nem mellesleg az arány minden évben ugyanaz: minden egyes szülő él a faültetés lehetőségével, még azok is, akik bár elköltöztek, rokonaik továbbra is Mezőszilason élnek, így gondozni tudják a fát.