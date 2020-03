Előrehozott tavaszi szünet lesz a fehérvári egyetemeken is

A rendkívüli rektori szünet után az elkövetkező héten sem folytatódhat az oktatás. Várhatóan március 23-tól távoktatásos rendszert vezetnek be az egyetemek.

A központi utasításnak megfelelően a Fejér megyében működő egyetemeken is előrehozott tavaszi szünet lesz március 16. és március 22. között. A hallgatókat arra kérik, ebben az időszakban ne utazzanak külföldre, lehetőség szerint a lakhelyükön tartózkodjanak. A tanítási szünet alatt a kollégiumi ellátásban részesülőknek is el kellett hagyniuk lakhelyüket.

Az Óbudai Egyetem tájékoztatása szerint a tavaszi szünet alatt, valamint az oktatás távoktatásként történő megszervezésének időszakában csak az állandó magyarországi lakcímmel nem rendelkező külföldi hallgatók, illetve az üzemeltetésben, oktatásban részt vevő, feladatot ellátó magyarországi lakcímmel rendelkező magyar hallgatók, valamint a duális képzésben részt vevő diákok számára biztosított a kollégiumi elhelyezés. A többi diáknak március 14-ig el kell hagynia a kollégiumot.

A Kodolányi János Egyetem tájékoztatta a tanulókat, hogy az intézménynek 2020. március 23-ig van lehetősége megteremteni a távoktatás feltételeit az adott specialitások figyelembe vételével. A távoktatással biztosított lehet minden hallgató számára tanulmányaik folytatása, és ezáltal a félév teljesítése is. Ez az oktatási forma március 23-tól visszavonásig érvényes, az intézménylátogatási tilalom ez idő alatt is fennáll. Az érintett hallgatóknak március 13-ig el kellett hagyniuk a kollégiumot, ez alól kivételt képeznek a rektori engedéllyel rendelkezők és a nemzetközi hallgatók. A rendelkezés nem érinti a nyelvvizsgákat és a felnőttképzési tanfolyamokat, mivel azok nem minősülnek egyetemi oktatásnak.

A Corvinus Egyetem közleményében leírta, az oktatási szünet alatt a kollégiumi szolgáltatást csak kivételesen indokolt esetben vehetik igénybe a hallgatók – természetesen a külföldi diákokra ez nem vonatkozik, számukra továbbra is biztosított az ellátás. A következő héten az egyetem felkészül az oktatási tevékenység folytatására, amiről részletes tájékoztatást küld mindenkinek. Az iskolai könyvtár tekintetében az olvasóterem – a korábbi rendelkezés értelmében – továbbra sem vehető igénybe, ugyanakkor a kölcsönzésre a tavaszi szünet alatt is lehetőséget kapnak a diákok, a könyvtár főigazgatója által kiadott rend szerint.

A Dunaújvárosi Egyetem attól tájékoztatott, a kollégiumban rektori méltányossággal tartózkodhatnak magyar hallgatók is, azonban nem engedélyezett a vendégfogadás. Az egyetem a megfelelő szakorvosi háttér bevonásával továbbra is minden szükséges higiéniai és egyéb óvintézkedést megtesz a vírussal járó kockázatok csökkentésének és elkerülésének érdekében.

A kialakult helyzetre való tekintettel a 2019–2020. tanév 1. félévére érvényesített diákigazolványok március 31. után is használhatóak lesznek.