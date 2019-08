Előkészített pályázatok Móron: végre beérik a gyümölcsük

Szinte valamennyi önkormányzati épület felújítása megtörtént, de még mindig vannak kész tervek, és ezek közül több nagyobb volumenű beruházás is most fordul a megvalósítás egyenesébe.

Összeült a héten Mór város képviselő-testülete, hogy megvitassák az előttük álló munkálatok ütemterveit. Emellett a választásokra is fel kellett készülniük, így több napirendi pontról kellett egyezségre jutnia a grémium­nak.

A település költségvetésével kapcsolatban két napirendet is tárgyaltak. Az egyik a város első féléves gazdálkodásának helyzetéről szóló jelentés. Ebből kiderült, hogy nem tétlenkedtek a várost irányítók, hiszen a dokumentumból kitűnik, hogy eredményes hat hónapot zárhattak. A korábban futó és azóta véget érő, sikeres pályázatok eredményeképpen 2,5 milliárd forinttal nőtt a költségvetés főösszege, így a korábbi hatmilliárdos teljesítmény 8 és félre emelkedett. Ez mind a pályázati pénzeknek a megérkezése és a nyert pályázatokhoz szükséges források megjelenése.

Az intézmények működésére, illetve fejlesztésre szánt keretből már többet teljesen befejeztek és a pénzkészletek felhasználása felújítás és működtetés vonatkozásában is az előirányzatnak megfelelően történt. Amiről már korábban is hírt adtunk, elkészült a posta­hivatal akadálymentesítése, így ennek megfelelő bejárat és egy teljesen új lift segíti a mozgáskorlátozottak, illetve az idősek bejutását a járási hivatalba és a postára.

Most ősszel sem állnak meg a munkálatok, mondta el kérdésünkre Fenyves Péter polgármester, hiszen elindul az újabb járdafelújítási program, melynek keretében öt utcában cserélik ki a kivitelező szakemberei a gyalogjárók elavult, töredezett burkolatát.

A korábban véradóállomásnak helyet adó épület felújítása sem várat magára, ez is téma volt a közgyűlésen. Most döntöttek arról, hogy elindul a beruházás, melynek folyományaként teljesen megújul az épület funkciója. Hamarosan gyermekháziorvosok és a védőnők dolgoznak majd ott.

Elérkezett az ideje a város egyik legnagyobb belterületi vízrendezésének is. A Pince utcai árok, ami a Vértes és a Vén-hegy gyűjtője, régóta megoldásra váró probléma. Emellett döntöttek már a kivitelezőről, aki a Dózsa György utcának a Kórház utcától a körforgalomig terjedő szakaszát építi majd át. Lassan pont kerül a Futár utca megcsúszott támfalának ügyére is, ott is kiválasztották már a kivitelezőt.

Megkezdte működését a helyi választási bizottság is, tagjait a testület megszavazta. A választások tisztaságáért Lendvai András, Veres Péter és Beck József felel. A póttagok személye is tisztázódott, B. Tóth István és Tényi Helga is letette a többi taggal az esküt, majd ezt követően meg is tartották első gyűlésüket.

A képviselőtestület a gyűlés végén elfogadta a második félévről szóló munkatervet is, majd más jellegű kérdések meghozatalára visszavonultak és zárt ülés keretében dolgoztak tovább.