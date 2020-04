Előkerült csatabárdok

Sajnos a krízishelyzet kellős közepén is felszínre törnek a pártpolitikai csatározások, pedig a nagy bajban inkább az összefogás jelenthetné a kiutat.

Márton Roland egy vasárnapi Facebook-bejegyzésében többek között ezt írta: – A múlt héten 42 város polgármestere nyílt levelet küldött Orbán Viktornak, amelyben arra kérik a miniszterelnököt, hogy teszteljenek mindenkit az idősotthonokban és a teljes szociális ellátórendszerben. Kifogásoltam, hogy a fideszes Cser-Palkovics András nem csatlakozott ehhez. Erre ő válaszul az ellenzékre támadt, látványpolitizálással vádolva bennünket.

Cser-Palkovics András a közösségi oldalon közzétett írásában viszont így fogalmaz: – Egy levéllel nem, a tesztekkel lehet védeni az ellátottakat és a szakembereinket egyaránt. Tudják, ismerik alapelvemet, hogy nem pártpolitikai alapon kell egy várost irányítani, hanem mindig a közös pontokat érdemes keresni. Különösen igaz egy járványhelyzetben. Ennek jegyében meghallgattam és be is fogadtam az építő jellegű ellenzéki javaslatokat az elmúlt hetekben is.

Most mégis támadás érte a városvezetőt, aki nemcsak azért tartja igazságtalannak az ellene felhozott vádakat, mert nem is tudott a sokak által szignózott levélről, hanem azért is, mert már az első 400 tesztelési lehetőséggel megkezdik az ellenőrzést a fehérvári szociális szektorban. „Kérem ellenzéki képviselőtársaimat, a veszélyhelyzetben tegyék félre a pártpolitikai cirkuszt! Tenni kell azt, amivel megbíztak bennünket a fehérvári emberek. A mostani helyzetben az intézményeket ellátni védőfelszereléssel, biztosítani a folyamatos fertőtlenítést, biztosítani az izolációt és megrendelni a szakemberek (nem politikusok) által szükségesnek tartott személyi körre vonatkozóan a teszteket. Nem „csupán” az idősek otthonában, hanem az alapellátást szervező intézményünkben, valamint a szociális intézményeinkben” – írta a polgármester.