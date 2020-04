Élőben közvetítették a szentmisét Tordason

A tordasi római katolikus egyházközség élőben közvetítette a vasárnapi szentmisét, melyet Hankovszky Béla, Jácint atya tartott. A közvetítést a helyi és a környező egyházközségek tagjai követhették figyelemmel.

A hívő ember nehezen éli meg az amúgy sem könnyen kezelhető veszélyhelyzetben, hogy vasárnaponként nincs szentmise. Sokan ragaszkodnak egyházközségük lelkipásztorához, s hiába nyílik számos lehetőség a televízióban vagy a rádióban misehallgatásra, mégiscsak más, ha a megszokott módon követhetik a szertartást.

A tordasi egyházközség tagjai megoldották, hogyan jusson el a mise mindazokhoz, akik eddig is a Hankovszky Béla, Jácint atya által celebrált szertartást követték. Az egyik videomegosztó portálon keresztül élőben közvetítették a misét, de csak azok számára, akik a levelezőlistán szerepelnek. Mindenki e-mailt kapott, s az első alkalommal harmincöten csatlakoztak a közvetítéshez. Ez akár százfős gyülekezetet is jelenthet, hiszen voltak, akik a családjukkal együtt követték a szentmisét. Természetesen a templomban minden előírást betartottak, hogy a közvetítésben részt vevők vigyázzanak egymás egészségére.

Jácint atya az oltárnál egymaga végzett mindent, a kántor orgonált, de a többi segítő most csak lélekben lehetett jelen (bár hallottuk, hogy volt olyan kisfiú, aki otthon is ellátta ministránsi feladatait, s még perselyezett is). Jácint atyától megtudtuk, hogy az áldozás ilyenkor lelki áldozás lehet (communio spiritualis) amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie. Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz, az lelki áldozást sem tud végezni.

A tervek szerint a nagyheti és a húsvéti szertartásokat is közvetítik majd a tordasi Gyümölcsoltó Boldog-asszony-templomból.