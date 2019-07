Előadótérrel, piactérrel gazdagodik a Bella-tó környéke Pákozdon

A 21. századi igények a pákozdiak számára is fontosak. Egyre többen élnek a településen, éppen ezért egyre többet és nagyobbat álmodhatnak a helyiek – pedig a kezdetek nehezek voltak, fogalmazott Takács János polgármester.

Alapvetések után jöhetnek a fejlesztések

– Amikor polgármester lettem, egy 2500 fős, öregedő település volt Pákozd – rendkívül alacsony finanszírozottsággal, vagyoni elemek nélkül. Mára sikerült 3500 fős lakosságszámot elérni, melynek köszönhetően nagyon fiatalos településsé váltunk. Csak az idei évben 48 újszülött van előjegyzésben a védőnőnknél – fogalmazott Takács János, Pákozd polgármestere, amikor munkássága kezdeteiről kérdeztük. – Mivel alacsony színvonalról kellett a települést felfejleszteni, nyilvánvaló, hogy ez nagy munka és szakmai kihívás volt, amit reményeink szerint tisztességgel teljesítettünk is. Stabilizáltuk a bevételeinket, komoly vagyoni elemeket hoztunk létre. S amellett hogy fenntartottuk a település működőképességét, a legalapvetőbb fejlesztéseket is végre tudtuk hajtani. Ezek közül a szenny­vízberuházás volt a legfontosabb. Hiszen amíg az nem kerül le a földbe, a felette lévő fejlesztések sem indulhatnak el. Erre 2012 végén kerülhetett sor közel kétmilliárd forint értékben – 540 milliós önrésszel. Azóta elindulhattunk a környezetrendezéssel is. A következő időszak nagy fel­adata lesz ugyanis az úthálózat fejlesztése, rendbetétele.

Kiemelt feladat továbbá a megnövekedett gyermeklétszám okán egy bölcsőde létrehozása, valamint az óvoda fejlesztése – lassan ugyanis a hat csoportszoba is kevés lesz. Ugyanezért volt lényeges a konyha létrehozása, ahol az iskolás gyerekek közétkeztetése is helyet kapott. – Mellette meg tudtuk oldani a temető rendbetételét és az új lakóövezetnél a buszöblök kiépítését, ami szintén akut probléma volt. Továbbá az ipartelep fejlesztése is indító feladat volt a kezetekkor. E terület beépülésének köszönhetően pedig jelentősen megnövekedtek az iparűzésiadó-bevételeink, ami folytatódhat, mert még mindig van szabad terület. A Pipacsos lakótelep kialakításával a befolyt építmény és telekadó eredményezett jelentős pluszbevételeket. Az induló helyzethez képest tehát közel 150-szeresre növeltük a bevételeinket, ami 10 millió forint volt 2002-ben.

Pályázati támogatás

A pályázatok nagy segítséget jelentettek Pákozdnak is, melyek révén két és fél milliárd forint érkezett a településre az elmúlt időszakban. Az óvoda fejlesztése mellett ennek köszönhető az összes intézmény energetikai felújítása, amely 300 millió forintot jelentett 2014-ben. Pákozd nagy büszkesége, a Katonai Emlékpark fejlesztései szintén kiemelt jelentőségűek voltak, országos szempontból is.

De tervek vannak még: folyamatban van a termelői piac fejlesztése, amely egy fedett, színpaddal, kiszolgálóterület­tel ellátott épület lesz. Ezzel kezdődik meg a Bella-tó területének újragondolása. – Örültem volna, ha egyben megoldható ez a projekt, mert a tervek így készültek el; egy szabadidős, kulturális, sportparkot terveztünk ide, de a pályázati források ezt így teszik lehetővé. Az első elemét tehát elindítjuk, s szépen apránként hozzátesszük a többit is. Ezt követheti Pákozd köztereinek fejlesztése, a kultúrház rendbetétele, valamint az úthálózat-fejlesztés. Ennek realitását látom most – szögezi le a polgármester, hozzátéve, hogy hosszabb távon azonban felvetődik a hegyoldali ivóvízellátás kérdése is. Ám mivel ez nagyon komoly anyagi vonzattal jár, csak lassabb megvalósulást remélhetnek. Takács János azt mondja, terítéken van még a Honvédelmi Minisztériummal együttműködve, a Pipacsos lakóparkban a meglévő telkek hasznosítása, értékesítése – ez komoly bevételt eredményez majd, teszi hozzá, amelyből a lakosság igényeit érintő fejlesztések önerejét tudják majd biztosítani.