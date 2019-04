Előadásokkal, tanácsadással segítették a családokat Fehérváron

A Születés hete helyi programján szinte minden, a babázáshoz szükséges kellék beszerezhető volt, s a jó hangulatú nap során sok hasznos információ is elhangzott.

Az esemény központja ismét A Szabadművelődés Háza volt, ahol a gyermeket tervezők, a kismamák s a már gyermekes családok is tudnivalókkal gazdagodhattak. Szombaton szinte egész napra előadásokat szerveztek, amelyek a babahordozással, a szoptatással, a gyermekágyas időszakkal kapcsolatban világítottak rá fontos részletekre. S persze szó volt magáról a szülésről, az arra való készülésről is.

A légzés jó technikájával csökkenthető a fájdalom

A Szent György kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályának vezetője, Hagymásy László első előadóként arról beszélt, milyen lehetőségek várják a kismamákat a szülő­szobán. Miután az osztályvezető főorvos vázolta, jelentős felújítás kezdődik a közeljövőben (erről lapunkban szombaton bővebben írtunk – a szerk.), kérdésre válaszolva azt is kifejtette, hogyan áll az intézmény jelenleg a szülésfelkészítő tanfolyamokkal. Megtudhattuk: ma már egyre több helyen szerveznek ilyen programokat, például védőnők is tartanak szülésfelkészítést. Fontos lenne azonban, hogy ezekre lehetőleg egységes irányelvek mentén kerüljön sor. A szakma azon van, hogy kidolgozzák ezeket az egységes szempontokat mind a szülés levezetése, mind a szoptatás, illetve a gyermekágyas időszak kapcsán, s most tulajdonképpen a kórház is erre vár.

A felkészítés alapvetően azt célozná, hogy oldják a kismamákban az ismeretlentől való félelmet. A programnak várhatóan lesz elméleti és gyakorlati része is. A főorvos kifejtette, mennyire fontos a tudatosság e téren is, hiszen például a jó légzéstechnika fájdalomcsillapító hatású lehet. A szülőszobai vajúdási lehetőségek kapcsán azt mondta: elvben minden lehetséges, ami a kismamának jó. Elhangzott: az érdeklődőknek bejelentkezés után, minden héten szerdán 14 órától megmutatják a szülőszobát.