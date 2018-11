„Elő”-Márton-napot tartottak több Fejér megyei településen

Nemcsak Fehérváron, hanem Csóron és Szabadbattyánban is „elő”-Márton-napot tartottak pénteken.

Csór

– S képzeljétek el, az emberek, olyan lámpásokkal a kezükben, mint amilyenek tinálatok vannak, Márton keresésére indultak. A nagy sötétben még a libák is segítették őket, hangos gágogásba kezdtek, így a hívek megtalálták Mártont, akiből aztán püspök lett – zárult a történet, amelynek elhangzása után felkerekedett a csóriak apraja-nagyja és a közvilágítástól ideiglenesen megszabadított községen végigbandukolva, versikéket és mondókákat kántálva, kedvesen falujukba idézték Márton szép történetét. Négy éve tartó hagyomány a faluban, hogy Márton-napkor lámpás felvonulást tartanak.

Székesfehérvár

A hagyományokhoz híven ezúttal is megrendezte Márton-napi rendezvényét a hamarosan negyedévszázados fennállását ünneplő Fehérvári Polgárok Egyesülete. Mint azt Palkovics Lajos elnök elmondta: rendezvényeikkel céljuk a hagyományok megőrzése, azok tisztelete és a közösség építése. Ezt Földi Zoltán, a Felsővárosi Általános Iskola igazgatója is aláhúzta, megerősítve, hogy nemcsak az emlékezés, de az együvé tartozás is fontos szempont. Kiemelten Szent Márton november 11-ei ünnepén, amikor a jóság üzenetét adják tovább egymásnak az emberek. Ezt hivatott jelképzeni az ilyenkor megjelenő lámpás (a fényesség) is – amely a felsővárosi iskola ötödik osztályosainak műsorában szintén alapvető kellék volt. A másik ötödikes osztály a Lúdas Matyit idézte meg egy drámajáték keretében. Szent Mártonról szakszerűen Haraszti Zsigmond néprajzkutató beszélt, őt megelőzően pedig a Hermann zeneiskola növendékei játszottak hangszereiken. A kulturális randevú ludaskása- és újbor-fogyasztásba torkollott.

Szabadbattyán

A szabadbattyáni Cifrakert Óvoda ugyancsak kivette a részét a Márton-napozásból: Az aprónép nyitó táncházát a Kabóca népzenei formáció vezette az aulában, vidáman pörögtek-forogtak a kis táncosok. Majd megérkeztek a szülők, a nagyszülők, s kezdetét vette a lilahagymával megvadított libazsíros kenyér kóstolása, de a hagyományőrző túra előtt ugyancsak jól fogyott a meleg citromos tea is.

Kigyúltak a fények, és a Márton-napi lámpás felvonulás, a közös séta a Kabóca együttes dudásával és dobosával, zeneszóra indult a Telek utcából. Az óvodai menet hat utcát járt végig a környéken, és a művelődési háznál is megállt, a szabadbattyániak mécseseket gyújtottak a házaknál, úgy üdvözölték a hosszan kígyózó karavánt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS