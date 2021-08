Élményekben gazdag nyáriszünet

Huszárvágás, kalandpark, múzeum, gyalogtúra és közelharc-bemutató is várta a székesfehérvári katonák és honvédelmi alkalmazottak gyermekeit a számukra szervezett nyári gyermekfelügyelet első hetében.

A helyőrségben dolgozók gyermekeinek napközis felügyeletét évek óta az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred alakulata látja el. A foglalkoztató három turnusban valósul meg, amelynek célja, hogy a nyári szünidő ideje alatt – amíg a szülők dolgoznak – megoldást nyújtsanak a gyermekek elhelyezésére, felügyeletére.

Az eseménydús hét balesetvédelmi, egészségügyi oktatással indult, amely során a kicsik megtanulhatták, miként kell ellátni a sebesült, vagy balesetet szenvedett társukat. Technikai és közelharc bemutatót is tartottak, mindezek mellett az ezrednél rendszeresített katonai rádiókat is szemügyre vehették, míg a Honvéd Szondi György Sportegyesület tagjai közreműködésében az íjászkodást is kipróbálhatták.

Sokan közülük már nem először járnak a laktanyában, így a légpuska szakszerű használata sem számított új kihívásnak. A bemutatókon résztvevő fiúk és lányok között a legkisebb hat, míg a legidősebb is csupán tizenhárom éves, ám, már,,régi” barátságokról is beszélhetünk és persze új ismeretségek is köttetnek ilyenkor.

A gyerekek számára akadt a héten kutyasimogató foglalkozás is, mert látogatást tettek a HEROSZ állatmenhelyen. Emellett felhőtlen kikapcsolódást nyújtott számukra a kislődi Sobri Jóska Élménypark, akárcsak a pákozdi Katonai Emlékpark Nemzeti Emlékhelyen (KEMPP) tapasztaltak. Ez utóbbi helyszínen akadálypálya várta őket, sőt, még lézerharcot is vívtak egymással. A parkban képzeletben ,,visszautazhattak” 1848-ba, a pákozdi csata idejére, még fapuskás felkészítésen is részt vettek. A KEMPP-ben megtekintették a ’48-as múzeumot és a 20.század nagy háborúinak eseményeit is megismerték. A nap folyamán habszivacs kardokkal a huszárság hat alapvágását gyakorolhatták és egy vadonatúj lövészárkon is keresztülvonulhattak.

A héten a laktanyától a belvároson át, Sóstóig még kisvonatra is ,,pattantak”, valamint a pákozd-sukorói arborétumba is ellátogattak. Persze – akármerre jártak – jutott idő egy-egy kiadós ebédre és a jól megérdemelt fagyizás sem maradhatott el.

A heti program a közeli Csór településre tett kirándulással zárult, ahol gyalogtúrán csodálhatták meg a Bakony szépségeit.