Elmaradtak a nagy borversenyek, de páran nem adták fel

A szakmai szempontból mérvadó, komolyabb borversenyek a covid miatt elmaradtak ebben az évben, ám nem egy kisebb település, őrizve hagyományait, megtartotta az itt-ott borbírálattal is egybekötött versenyt.

Ezt ne hagyja ki! Ennyi volt? A főpolgármester kidobta az alapjövedelem ígéretét

Bakonycsernyén Szarka István szervezte a borversenyt. Az esperes elmondta: – Huszadik alkalommal szerveztük meg az evangélikus borversenyt. Két évtizede érkeztünk a faluba és jó ötletnek tartottuk, hogy segítsük a szőlősgazdákat abban, hogy javuljon az elkészített borok minősége. Normális esetben március 14-én van ez a rendezvény, de idén csak most nyílt meg rá a lehetőség. Nálunk a verseny egy kicsit mindig bormustra is, ugyanis rögtön jelzi a bírálóbizottság a gazda felé, ha van valami gond a tétellel és ha tud, azonnal gyógyírt is javasol a bajra.

Mint megtudtuk, 32 minta szerepelt a sorban, melynek többsége fehérbor volt. Nagyon erős, ezüstös mezőny volt és szerencsére nem kellett kizárni egyik bort sem a versenyből.

Fehérvárcsurgó is megtartotta a borversenyt. Minden bor a településről érkezett és összesen 24 tételt kóstolt meg a bizottság. Hét arany-, 10 ezüst- és 5 bronzérem született, de kiosztottak két oklevelet is. Utóbbiak erjesztési hibák miatt nem kaptak csillogó elismerést.

A bírálóbizottság elnöke Gábor Csaba volt. A Brindisi Szent Lőrinc Borlovagrend nagymestere elmondta: – Nagyon szép tételeket kóstolhattunk. Kifejezetten látszik az évek óta tartó fejlődés, melyben nagy szerepe van a téli időben megtartott bormustráknak is. Kiváló fehér- és vörösborokat, valamint rozét kóstolhattunk, de külön kiemelnék két desszertbort, melyek egyértelműen aranyérmet érdemeltek.

Temesvári Krisztián polgármester elégedett az eredményekkel. Emlékeztetett, hogy 10 éve szervezik a településen a borversenyeket, és a javulás évről évre tetten érhető. A fejlődés fontos, ugyanis nem titkolt vágya Fehérvárcsurgónak, hogy csatlakozhasson a Móri borvidékhez.

Móron nem tartanak ebben az évben borversenyt. Varga Máté, a Móri Borvidék Hegyközségének elnöke elmondta: – Legkorábban július végére tudnánk megszervezni és akkor már szakmailag nem tartjuk indokoltnak. Addigra a kistermelői borok legtöbbször elfogynak, és ha mégsem, akkor sem képviselnek már olyan minőséget, hogy érdemes legyen őket benevezni a versenyre. A nagytermelők pedig olyankor már a korai érésű szőlők szüretelésére készülnek. Nem egyedülálló eset a móri, ugyanis a felső Pannon régióban senki sem tart borversenyt.

Arra a kérdésre, hogy lehet-e csatlakozni egy borvidékhez, a móri elnök azt felelte: – Sok összetevője van, többek között az is, hogy a településhatár meghatározott részének szőlőkataszteri területnek kell lennie, emellett a borvidék termékleírásába is fel kell venni, hogy azok a termőhelyek megfelnek-e az elvárásoknak. Szakmai fórumokon is meg kell jelenni a szándékkal és helyi szinten is kérvényezni kell a csatlakozást. A bejutás meglehetősen bonyolult, de nem lehetetlen.

10 évvel ezelőtt Tálos Tamás, a Brindisi Szent Lőrinc Borlovagrend néhai nagymestere volt az első, aki szakmai támogatást nyújtott a fehérvárcsurgói borosgazdáknak. A most szombaton tartott fehérvárcsurgói borversenyen megemlékeztek Tálos Tamásról és a borbírálatban gyakran segédkező Friedl Károlyról is.